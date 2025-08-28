Он "взорвал" мир моды еще в 2016 году.

На Copenhagen Fashion Week вернулся оттенок, который когда-то захватил соцсети и подиумы - кобальтовый синий, известный также как International Klein Blue.

Как пишет редактор Who What Wear Ана Эскаланте, на нынешней неделе моды этот цвет можно было увидеть везде: от офисных юбок и спортивных курток на подиуме до массивных сумок и плиссированных брюк на гостях. Кроме того, кобальтовый оттенок активно использовали в обуви, аксессуарах, макияже и даже маникюре.

Этот насыщенный цвет впервые обрел культовый статус в 2016 году благодаря легендарному платью Phoebe Philo для Celine. Тогда его строгий силуэт и яркий оттенок мгновенно стали иконой моды и символом "Tumblr-эстетики". Со временем кобальтовый синий исчез из трендов, но теперь, судя по всему, он снова оказался на пике популярности.

Как отмечает автор, на этот раз цвет получил новое "звучание". Если в 2010-х он ассоциировался с минимализмом и ностальгией, то сейчас он символизирует уверенность и яркую индивидуальность. Это цвет, который легко сочетается как с нейтральными вещами, так и в total-look образах, создавая ощущение силы и современности.

