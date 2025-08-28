В Германии считают, что такие действия РФ не должны остаться безнаказанными.

В ночь на 28 августа Россия атаковала Киев, что "не может остаться без последствий". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, передает Sky News.

Политик осудил такой обстрел страны-агрессора.

"Прошлой ночью мы снова пережили ужасные события, когда Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий", - сказал Вадефуль журналистам.

Видео дня

Министр не стал раскрывать подробности, однако добавил, что Германия хочет показать, что рассматривает возможность дальнейшей реакции, поэтому любые действия будут предприняты вместе с ЕС.

Атака РФ на Киев - что известно

Напомним, 28 августа Россия атаковала Киев, в результате чего уже известно о 16 погибших. В Воздушных силах Украины сообщили, что российская армия применила больше реактивных дронов и большое количество ракет, две из которых попали в жилой дом.

"В данной ситуации Силы обороны сделали все, что могли... Летело 629 средств воздушного нападения. Среди них - аэробаллистические ракеты "Кинжал". Ракеты воздушного базирования Х-101, "Искандеры"... Баллистики, это то, что достигает Киева в короткий срок. И собственно баллистические ракеты сегодня были сбиты - 7 из 9. Это очень высокий показатель, учитывая еще и ракету "Кинжал". Также сбиты 18 из 20 ракет Х-101", - рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

В то же время глава посольства Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что здание европейского представительства пострадало от российских ударов. По ее словам, массированный российский удар по Киеву БПЛА и баллистическими ракетами этой ночью продемонстрировал отношение РФ к "миру".

"Здание Представительства ЕС серьезно повреждено взрывной волной. Это - настоящий ответ Москвы на мирные усилия", - добавила Матернова.

Вас также могут заинтересовать новости: