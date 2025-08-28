Объявление отбора совпало с его выходом в украинский прокат.

Украинский Оскаровский Комитет выбрал ленту "2000 метрів до Андріївки" для участия в премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Как известно, фильм является новой работой Мстислава Чернова, режиссера картины "20 дней у Маріуполі", которая в 2024 году получила "Оскар" как лучший документальный фильм. Тогда же Чернов стал первым украинским режиссером, чьей ленте удалось дойти до номинации в категории "Лучший международный полнометражный фильм":

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт - хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь".

Из восьми поданных на рассмотрение заявок среди других были ленты "Буча" Станислава Тиунова, "Дівія" Дмитрия Грешко, "Обережно! Життя триває" Антона Штуки, "Одного літа в Україні" Владимира Тихого, "Підйомна сила" Александра Стратиенко, "Степне" Марины Вроды и "Стрічка часу" Екатерины Горностай.

Чернов отметил, что снова представлять Украину на престижной премии - большая честь для него. По его словам, команда сделает все возможное, чтобы голоса Украины и ее защитников были услышаны.

"Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, - говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", - сказал он.

Что известно о фильме 2000 метров до Андріївки

Лента рассказывает о крошечном поселке Андреевка в десяти километрах от Бахмута, который стал ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. 3 штурмовую бригаду от освобождения села отделяет всего два километра лесополосы, усеянной минами, где окопался враг. Бойцы, когда-то гражданские, преодолевают этот путь, чтобы вернуть Украине ее территории.

Оператором фильма стал документальный фотограф Алекс Бабенко. Продюсерами работали Мишель Майснер и Рейни Аронсон-Рат, музыкальное сопровождение создал двукратный лауреат "Грэмми" Сэм Слейтер.

Мировая премьера состоялась на фестивале "Сандэнс", где Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу в программе World Cinema Documentary. В Украине ленту впервые показали на Docudays UA, где она получила три награды.

