Американский инженер с украинскими корнями Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом основал Apple, якобы выступит на технологическом форуме "Облачные города" в Москве 17-18 сентября. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Организаторы мероприятия утверждают, что сооснователь Apple выступит с речью в формате онлайн, а уделит внимание современному развитию ИИ и робототехники.

"Предприниматель, программист и инженер намерен поделиться с аудиторией эволюцией технологий. Он проведет параллели между революцией ПК и современным этапом развития ИИ и робототехники. Возняк расскажет о стратегиях из прошлого, которые помогли массово внедрить ПК, и проанализирует их актуальность сегодня", – пишут росСМИ.

Стоит отметить, что на официальном сайте форума Стиива Возняк в списке спикеров и приглашенных гостей не значится.

Стив Возняк – выходец из буковинской семьи эмигрантов. В 2017 году Возняк приезжал в Киев, и называл этот визит одной из четырех вещей, которые он планировал сделать в жизни. Отвечая на вопрос о своих корнях, в частности об этнической принадлежности, он заявлял, что целиком и полностью идентифицирует себя с украинцами.

Apple ушла из России три года назад: что изменилось

Apple одной из первых заявила о прекращении сотрудничества с РФ после вторжения в Украину 24 февраля 2022 и уходе с российского рынка. Компания прекратила экспорт всех продуктов компании и отключила Apple Pay и другие сервисы, в том числе платформу разработки бизнес-приложений.

Но есть сведения, что Apple до сих пор частично присутствует на рынке. Так, смартфоны iPhone 15 и iPhone 16 на старте можно было свободно купить в РФ даже вопреки санкциям. А в прошлом году Apple пополнила бюджет РФ на $13 млн, оплатив антимонопольный штраф.

