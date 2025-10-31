Дата возобновления работы комплекса пока неизвестна.

В столице на неопределенный срок закрылся один из крупнейших торгово-офисных центров "Гулливер", сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

"Для обеспечения стабильного функционирования ТОК Gulliver ("Гулливер") владельцы приняли решение временно закрыть комплекс с 22:00 30 октября 2025 года. Цель этого шага - безопасность посетителей и представителей арендаторов комплекса, а также гарантированное избежание аварий и техногенных угроз", - говорится в сообщении.

Как объясняют в банке, дело в том, что компания "ТРИ О", которая владела торгово-офисным комплексом, не выполнила своих обязательств по кредитному договору. Из-за этого два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - начали процедуру взыскания залогового имущества. В результате 26 июля 2025 года было принято решение о государственной регистрации комплекса за консорциумом банков: "Ощадбанк" получил 80% объекта, а "Укрэксимбанк" - 20%.

Однако, как отмечают в "Ощадбанке", бывшие владельцы не передали техническую документацию и препятствуют доступу к критически важным помещениям и системам комплекса. В частности, речь о системе диспетчеризации, охранных систем, противопожарных мероприятий, энергоснабжения и тому подобное.

Отмечается, что консорциум банков сообщил о ситуации правоохранительные органы и военную администрацию. Время возобновления работы комплекса пока неизвестно.

Как сообщают СМИ, сейчас на входе в "Гулливер" дежурят представители "Ощадбанка" и пускают внутрь только тех посетителей, которые забирают свои вещи.

ТРЦ "Гулливер" в Киеве - последние новости

Торгово-развлекательный центр "Гулливер" находится в самом сердце Киева, что обуславливает его популярность. ТРЦ неоднократно был центром собраний молодежи.

Так, в конце февраля 2023 года возле "Гулливера" устроили собрание представители так называемой "ЧВК Редан" - подростковой субкультуры, родившейся в России. Подростков с баллончиками, кастетами и другими опасными предметами окружила полиция, посадила в автобусы и отвезла в управление.

Кроме того, ТРЦ неоднократно обыскивали из-за сообщения о минировании.

