Сначала откроются два этажа торгово-развлекательной части центра.

Поэтапное восстановление работы торговых площадей торгово-офисного комплекса Gulliver в Киеве начнется 12 декабря.

Как сообщила пресс-служба "Ощадбанка", 1 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям банка приняла решение о начале поэтапного открытия комплекса по результатам ликвидации в отдельных частях здания обстоятельств, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что по результатам проведенных ремонтно-восстановительных работ комиссия приняла решение об открытии двух этажей торгово-развлекательной части "Гулливера".

"12 декабря для посетителей торгово-развлекательной части комплекса будет открыт доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей. Эта дата определена в результате предварительных переговоров с арендаторами в соответствии с их готовностью полноценно возобновить работу. О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, было сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В "Ощаде" отметили, что решение о сроках открытия других этажей будут приниматься по мере дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации, которые являются последствиями умышленной порчи и небрежного отношения к инженерным системам комплекса со стороны предыдущего владельца.

31 октября в столице на неопределенный срок закрылся один из крупнейших торгово-офисных центров "Гулливер". Компания "ТРИ О", которая владела торгово-офисным комплексом, не выполнила своих обязательств по кредитному договору. Из-за этого два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - начали процедуру взыскания залогового имущества. В результате 26 июля 2025 года было принято решение о государственной регистрации комплекса за консорциумом банков: "Ощадбанк" получил 80% объекта, а "Укрэксимбанк" - 20%.

28 ноября Антимонопольный комитет Украины согласовал переход комплекса "Гулливер" в собственность двух государственных банков.

