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Действенная и эффективная система предупреждения и борьбы с игровой зависимостью должна включать не только медицинскую помощь гражданам, которые уже страдают игровой зависимостью, но и социальную поддержку людей из группы риска, а также тех, кто нуждается в социальной реадаптации после лечения.

Об этом передает "РБК-Украина" со ссылкой на участников круглого стола "Внедрение в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости" при участии государственных институтов, бизнеса и общественности.

Событие было организовано ОС "Центр ответственной игры" совместно с Министерством социальной политики Украины. Среди участников - эксперты Национальной социальной сервисной службы Украины, КРАИЛ, Института судебной психиатрии Минздрава Украины, а также представители игорного бизнеса и специалисты по вопросам предупреждения и борьбы с игровой зависимостью.

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По словам главы Центра ответственной игры Ольги Исаевой, в 2023 году под эгидой Минздрава в Украине состоялось первое национальное исследование игровой зависимости. Хотя оно и показало, что игровая зависимость в стране не носит массового характера, его результаты подсветили ряд проблем в этой сфере, в частности проблему эффективного выявления лиц, которым нужна профессиональная помощь в связи с наличием игровой зависимости или находящихся на грани ее возникновения.

Именно поэтому Центр ответственной игры совместно с Министерством социальной политики Украины приняли решение запустить проект по внедрению в нашем государстве системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью. Главным меценатом проекта станет компания Favbet, которая перед этим также поддержала первое национальное исследование игровой зависимости под эгидой Минздрава и первой из компаний отрасли предоставила специалистам возможность проводить исследования в своих заведениях.

Первым шагом к появлению в Украине сети предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью станет разработка государственного стандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", который будет включать консультирование, психологическую помощь, правовую помощь, представительство интересов и социальную поддержку.

Представители Министерства социальной политики Украины подчеркнули, что этот стандарт должен быть единым для всех поставщиков социальных услуг, а к его созданию должны быть привлечены все целевые группы – не только поставщики, но и получатели социальных услуг.

Член КРАИЛ Кристина Дутка обратила внимание на то, что государственная политика в этой сфере должна базироваться на трех китах. Первый – просветительская работа, разъяснение игрокам, что азартные игры – это досуг, а не способ заработка. Второй – оказание медицинской помощи тем, кто попал в ловушку зависимости. Наконец, третий кит – это услуги социальной реабилитации людей, которые преодолели зависимость и стремятся вернуться к привычной общественной жизни.

Представительница главного мецената проекта компании Favbet Ксения Тюрикова отметила, что для Украины сейчас важно работать с проблематикой игровой зависимости, поскольку легальный рынок азартных игр страны находится на этапе развития и должен формироваться, исходя из потребностей безопасности и комфорта игроков.

По ее словам, именно поэтому Favbet поддерживает создание в Украине комплексной и эффективной национальной системы предупреждения игровой зависимости, которая поможет предотвращать игровую зависимость и работать с проблемными игроками.

"Появление подобной системы станет прекрасным примером эффективного взаимодействия государства, общественности и социально ответственного бизнеса, действующих в интересах украинского общества", – отметила она.

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