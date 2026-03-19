Муж Поляковой откровенно рассказал о ревности и кризисах в браке с артисткой

Эта пара считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Муж известной украинской певицы Оли Поляковой – Вадим Буряковский – рассказал об их отношениях. В частности, он ответил, из-за чего у них был кризис и ссоры.

Не секрет, что супруги уже более 20 лет вместе. По словам Вадима, за эти годы у них были разные периоды.

"Часто были скандалы и драки. Она очень эмоциональный человек. Она еще боксом занималась, поэтому может и ударить, но не потому, что хочет ударить, а из-за эмоций. Если это можно назвать дракой… Мне это смешно", – рассказал Буряковский в интервью Дмитрию Гордону.

Видео дня

Вадим добавил, что в их отношениях не было измен, но Оля может его ревновать. А еще мужчина назвал причину кризиса в браке, о которой ранее говорила сама певица.

"Сейчас иногда возникают кризисы. Долго не видимся друг с другом. У нее много работы, она живет ею. А до Оли у меня работа была моей семьей и со мной ходила свита. А теперь по определенным причинам я перестал заниматься бизнесом – тем, чем я любил заниматься", – подчеркнул он.

К слову, Полякова и Буряковский воспитывают двух общих дочерей: Машу и Алису.

