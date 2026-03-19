Премьер-министр Бельгии объяснил свою позицию по поводу возобновления переговоров с РФ

По мнению Де Вевера, ЕС должен участвовать в переговорах, чтобы добиться приемлемого мира.

Бельгия продолжает выступать за поддержку Украины и усиление давления на Россию, но не считает нормальным тот факт, что Европейский Союз отсутствует за столом переговоров. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер, прибывая на саммит лидеров Евросоюза 19 марта, сообщает "Радио Свобода".

"Я отметил, что не считаю нормальным, что мы финансируем эту войну, но при этом не представлены за столом переговоров. Это - ненормальная ситуация", - сказал он.

По мнению Де Вевера, ЕС должен участвовать в переговорах, чтобы достичь приемлемого мира.

Заявления Де Вевера о России и реакции в ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее Де Вевер заявил, что Европе следует перевооружиться и восстановить контакт с Россией.

"В то же время мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл. В частных беседах европейские лидеры говорят мне, что я прав, но никто не решается сказать это вслух", - заявил он.

По мнению бельгийского премьера, "поставить Россию на колени можно только при условии 100% поддержки США". Он также отметил, что Вашингтон иногда был ближе к российскому диктатору Владимиру Путину, чем к Владимиру Зеленскому.

В то же время глава внешней политики ЕС Кая Каллас жестко ответила на это. Она предостерегла от попыток вернуться к привычным отношениям с Кремлем. По ее словам, позиция главы бельгийского правительства противоречит официальной политике ЕС в отношении Москвы и постепенному прекращению использования российского ископаемого топлива.

Комментарии Де Вевера также уже вызвали критику внутри его правящей коалиции. С тех пор он пытается их смягчить, заявляя, что выступает за нормализацию отношений только после заключения соглашения о прекращении войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: