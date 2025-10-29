Россия нацелена на гражданские цели, а Украина - в первую очередь на экономику.

Вторжение РФ в Украину превращается в дальнобойную ракетную войну, поскольку обе стороны стремятся получить военное преимущество вдали от востока страны. Об этом пишет анатитик Роберт Сили для The Telegraph.

"Вместо того, чтобы рассматривать это как повышение темпа перед прекращением огня, это, скорее всего, очередной этап всё более масштабного конфликта. Как сообщает недавняя оценка американской разведки, нет никаких признаков того, что Владимир Путин хочет мира или хотя бы прекращения огня. Он продолжает вести войну", - сказано в статье.

Отмечается, что Россия стремится лишить Украину электроснабжения. Путин хочет, чтобы украинские граждане замерзли, подорвав их волю к сопротивлению, а также нанося прямые удары по городам, чтобы посеять страх. Со своей стороны, Украина стремится подорвать способность России финансировать войну, уничтожая её нефтеперерабатывающие предприятия, разрушая её порты и, как следствие, нарушая жизнь гражданского населения. Россия нацелена на гражданские цели, а Украина - в первую очередь на экономику. Журналист пишет:

"С конца 2022 года российская стратегия уничтожения Украины состояла из трёх частей. Во-первых, удержать захваченные российскими солдатами территории и упорно продвигаться вперёд, захватывая один опустошённый город за другим. Во-вторых, подорвать моральный дух мирного населения, бомбя украинские города и уничтожая системы энергоснабжения. В-третьих, разорвать связь Украины с Западом".

По его словам, хотя российские атаки на электросети и города не сломили моральный дух, они усложнили жизнь. Но Украина всё чаще использует в ответ собственное дальнобойное оружие.

"До этого года у Киева не было возможности нацеливаться на территорию России. Ситуация изменилась. Теперь у него есть возможность запускать ракеты регулярно и на большие расстояния", - пишет аналитик.

Вжно, что цель Украины - российская нефтепереработка. От 15 до 20 процентов российского ВВП приходится на газ и нефть, а продажа нефтепродуктов на такие рынки, как Турция, Китай и Бразилия, составляет значительную долю российского экспорта.

Сили утверждает что российская экономика уже испытывает напряжение. Война обходится российскому правительству в колоссальные суммы, весьма вероятно, более 500 миллионов долларов в день, при этом 40 процентов федерального бюджета сейчас приходится на оборону.

Россия медленно продвигается на восточном фронте, но аналитики предполагают, что ей необходимо ежемесячно находить от 20 000 до 30 000 новых военнослужащих для продолжения кампании, а также для финансирования возрождающегося военно-промышленного комплекса.

"Россия проявила стойкость, но чем дольше длится конфликт, тем выше вероятность того, что падение доходов от продажи нефти и газа, рост инфляции и замедление экономического роста начнут оказывать существенное влияние. Бомбардируя экономические объекты, Киев хочет продолжать бить по этой ране, пока она не перерастёт во что-то более серьёзное", - добавил эксперт.

Удары Украины по РФ

Сразу в нескольких регионах РФ власти начали набирать резервистов для охраны НПЗ. В Нижегородской области уже сформировали первый взвод и отправили на подготовку.

Власти Ярословской, Тамбовской и Нижегородской областей объявили о наборе местных жителей вступить в формирования для защиты критических объектов от дронов.

