В российской военной экономике появляются трещины, ее расходы на армию уменьшатся впервые с начала войны.

Россия оказалась в затруднительном положении. Любая попытка быстро сократить расходы на оборону повлечет за собой экономический коллапс, но сохранение нынешнего уровня военных расходов приведет к продолжению стагнации, пишет Foreign Affairs.

В проекте бюджета РФ на 2026 год впервые с начала полномасштабного вторжения военные расходы не будут расти и даже могут несколько уменьшиться. Цель - экономическая ребалансизация, а не мир. Но незначительное уменьшение военных расходов не решит структурных проблем России.

Москва не может ни поддерживать военные расходы на неопределенный срок, ни безопасно перейти к гражданской экономике без демобилизации и определенного ослабления санкций.

РФ исчерпала свои резервы производственных мощностей и рабочей силы. Чтобы производить значительно больше оборудования или набирать и готовить больше солдат, Москва должна была бы перейти к более комплексным военным мерам, направив все имеющиеся ресурсы на военные нужды, как это было во время Второй мировой войны, или реквизировав гражданские производственные линии для военных целей.

Например, автомобильные заводы могли бы производить только военные транспортные средства. Но правительство не решилось на это, опасаясь социальных беспорядков и дефицита потребительских товаров.

Финансовые показатели России светятся красным

Доходы от нефти и газа сокращаются из-за снижения цен, роста логистических расходов, нестабильности валютных курсов и угрозы расширения санкций. В первой половине 2025 года федеральные доходы сократились на 16,9%. Министерство финансов РФ разработало бюджет на 2026 год, исходя из прогнозируемой цены на нефть 59 долларов за баррель, что ниже 67 долларов в предыдущем проекте бюджета.

Доходы, не связанные с нефтью, растут, но недостаточно быстро, чтобы компенсировать дефицит, особенно учитывая замедление экономического роста России. ВВП вырос всего на 1,1% за первые семь месяцев года, что является резким замедлением после предыдущих двух лет. ВВП России рос на 3,6% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году благодаря масштабным государственным расходам, которые также способствовали росту потребительских цен.

Экономический рост был неустойчивым, но сегодняшнее замедление разоблачает хрупкость военной экономики, которая зависит от постоянных фискальных стимулов, чтобы компенсировать структурные слабости. Чтобы закрыть дефицит, правительство прибегает к тому, что оно называет "мобилизацией доходов" - расширение штрафов, пени и государственных сборов.

В 2024 году правительство повысило налоги на доходы и корпорации. Сейчас, согласно проекту бюджета, Кремль рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость на два процентных пункта, что может принести 14,3 млрд долларов. Кроме повышения НДС до 22%, власти планируют в шесть раз снизить порог дохода, при достижении которого предприятия должны начинать платить НДС, тем самым значительно расширив базу налогоплательщиков.

Военная экономика Москвы в затруднительном положении. Российские компании не могут дальше наращивать производство из-за логистических препятствий, технологических ограничений и хронической нехватки рабочей силы. Вместо увеличения объемов производства, чрезмерные денежные стимулы вызывают рост цен, увеличивая разрыв между спросом и предложением и подталкивая инфляцию. Такая динамика подрывает сами цели роста, которых должны были достичь расходы на оборону.

Россия серьезно страдает от дефицита рабочей силы. К концу 2024 года российские компании столкнулись с дефицитом рабочей силы в 2,2 миллиона работников, а 70% российских предприятий сообщили о нехватке сотрудников. Оборонное производство сейчас конкурирует со строительством, транспортом и сельским хозяйством за дефицитную рабочую силу.

Россия - вассал Китая

Экспортный контроль США и Европы перекрыл поставки в Россию современных компонентов, таких как высокотехнологичные полупроводники, прецизионные подшипники и специализированные станки, заставив ее экономику прибегнуть к дорогостоящей замене. Чтобы производить отечественные альтернативы, России нужно с нуля строить новые производственные мощности. Результатом обычно является худший продукт по более высокой цене.

Параллельный импорт и китайские поставки могут временно заполнить критические пробелы в электронике и машиностроении, но качество этих продуктов часто ниже. Россия может собирать оружие, но не может воссоздать сложную промышленную базу, необходимую для долгосрочной конкурентоспособности.

Россия зависит от Китая не только в плане компонентов, но и в плане станков и промышленных роботов, что дает Пекину значительное влияние на Москву в вопросе ценообразования на потребительские и промышленные товары. Во многом Россия сейчас подчиняется Китаю и действует, в первую очередь, как поставщик ресурсов, а не как равноправный технологический партнер.

Если американские и европейские политики усилят контроль над компонентами, такими как оптика, полупроводники и современные станки, и продолжат санкции против российского экспорта нефти и финансовой системы, они смогут оказать еще большее давление на экономику и промышленную базу РФ.

Они также могут усложнить Москве сохранение потока импортных потребительских товаров (таких как электроника, одежда и предметы быта), которые важны для среднего класса.

Парадокс российской военной экономики заключается в том, что она одновременно сильная и хрупкая. США и Европа должны действовать немедленно: используя свои преимущества, пока Россия остается ограниченной, а не ожидая, пока Кремль снова встанет на ноги.

Экономическая жизнь россиян при режиме Путина - главные новости

Кремлевский диктатор Владимир Путин для поддержки захватнической войны в Украине прибегает к приемам сталинского режима. За несогласие с политикой власти и мелкие преступления жителей РФ депортируют на крайний Север. Там они за мизерные деньги вынуждены работать в шахтах, условия их пребывания сравнивают с рабскими.

При этом качество товаров в России ухудшается - это касается и ювелирных изделий, каждое пятое из которых подделка. Общаястоимость фальсификата драгоценностей в РФ достигает суммы в 680 млн долларов.

