Экологичная сталь – это материал будущего: СЕО Метинвеста рассказал о модели модернизации для Украины

Сталь – это материал, который подходит для переработки, и это делает ее уникальным продуктом будущего. Поэтому главная задача, которая стоит сейчас перед миром – сделать ее производство максимально экологичным, и Украина тоже вовлечена в эти процессы. Об этом рассказал генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков в интервью CBS News во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Несмотря на восприятие стали как "грязного" продукта, именно она может стать материалом будущего, убежден он.

"Сталь – это наиболее пригодный к переработке материал: ее можно перерабатывать на 100% и использовать снова и снова. В сочетании с низкоуглеродным производством она может стать действительно устойчивым материалом", – подчеркнул Рыженков.

По оценке CEO Метинвеста, запасы железной руды в мире и в Украине обеспечивают отрасли перспективу более чем на 100 лет, а переход к низкоуглеродной и углеродно-нейтральной стали открывает для нее новые рынки и сферы применения.

Сейчас декарбонизация и повышение эффективности являются общемировым трендом металлургии как в ЕС, так и в Украине, говорит Рыженков. Метинвест работает над уменьшением воздействия на окружающую среду на всех этапах - от добычи руды до поставки готовой продукции клиентам. Ключевым элементом этой стратегии стал проект Metinvest Adria в итальянском Пьомбино, который должен стать одним из самых современных металлургических заводов в Европе.

"Этот пилотный проект мы планируем использовать как прототип для восстановления и модернизации наших украинских мощностей после войны", - отметил Рыженков.

В то же время он пояснил, что из-за войны компания не может осуществлять масштабные инвестиции в Украине, поэтому европейская площадка фактически формирует модель будущей низкоуглеродной металлургии.

Говоря о вызовах войны, глава Метинвеста также признал, что компания потеряла почти половину бизнеса - два крупнейших металлургических комбината в Мариуполе были полностью разрушены в 2022 году. Но компания выстояла: перестроила логистику, адаптировала цепочки поставок и сосредоточилась на безопасности персонала, работающего в условиях постоянных обстрелов, и поддержке Сил обороны Украины.

"Также с начала вторжения решение нашего акционера Рината Ахметова было таким: поддерживать Вооруженные силы Украины и страну в целом. На самом деле сейчас он проводит большую часть времени в Киеве, вместе со страной и согражданами. Он основал Стальной Фронт, который объединяет все его бизнесы для помощи Силам обороны. Мы, наверное, являемся крупнейшим донором Вооруженных сил. За последние четыре года на поддержку украинского народа и войска Метинвест передал более $200 млн, и половина этой суммы направлена на нужды Сил обороны", - отметил Рыженков.

По его словам, Метинвест производит для армии и защиты военных стальные подземные госпитали, способные выдержать прямое попадание ракеты, защитные экраны для техники, плиты для бронежилетов и ряд других изделий.

"С одной стороны, это весомая поддержка украинских военных. С другой - это очень мощный мотивационный фактор для наших людей. Ведь они понимают: даже не находясь на передовой, они участвуют в обороне и являются неотъемлемой частью оборонной системы страны", - отметил Рыженков.

Одновременно компания работает над формированием кадрового резерва и подготовкой специалистов для послевоенного восстановления: первый в Украине частный горно-металлургический университет Метинвест Политехника работает с 2022 года и предлагает 19 бакалаврских, 21 магистерскую и пять докторских программ.

