Рынок искажён на 100%: экономист раскрыл масштабы кадрового дефицита в Украине

Официальная статистика в 11 раз отличается от реальной, отметил Устенко.

Официальная статистика по рынку труда в Украине искажена, что особенно заметно по показателям безработицы. Об этом рассказал экономист, советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко в эфире "Новости. LIVE".

"У нас официальная статистика по безработице примерно на страну, в которой сейчас 30 млн… На эти 30 млн человек у нас примерно 95 000 безработных. Ну, послушайте, кто кого обманывает? 95 000 безработных на 30 млн человек. Если вы посмотрите статистику Женевской Международной организации труда, вы увидите, что уровень безработицы у нас фиксируется примерно на уровне 11–12%. Это не от всего населения, а от трудоспособного. Тогда речь идет примерно о 1,1 млн человек, которые являются безработными", – сказал Устенко.

Он добавил, что официальные показатели безработицы в Украине примерно в 11 раз ниже, чем реальные.

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"Просто рынок на 100% искажен. Такого я не помню даже тогда, когда анализировал рынки высокотеневых экономик Латинской Америки. Просто не помню даже таких случаев. Ну, по крайней мере в современной экономической истории. Возможно, это было раньше. Для меня это сигнал, что не хватает кадров. Мы видим, что говорят работодатели. Они говорят, что 70% собственных заявок, которые они отправляют на wok.ua, просто возвращаются, они не могут найти людей. А когда у тебя дефицит кадров, конечно, ты будешь платить более высокую зарплату", – добавил Устенко.

Вопрос рабочей силы в Украине

Напомним, в начале мая мэры Черкасс и Ивано-Франковска заявляли, что на фоне нехватки кадров в Украине уже появляются иностранные работники. В частности, их привлекают к асфальтированию дорог, а также к строительству.

В то же время эксперты отмечают, что привлечение иностранцев на рынок труда в Украине не оставит украинцев без работы. По словам демографа Эллы Либановой, мигранты в основном устраиваются на те работы, которые являются вакантными. В частности, в Европе их часто привлекают к вывозу мусора, уборке дворов и другим работам, на которые местное население не соглашается.

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