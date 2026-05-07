В Украине из-за нехватки кадров появляются иностранные работники: о каких городах идет речь

В некоторых городах Украины уже появляются иностранные работники. Об этом сообщили мэры Черкасс и Ивано-Франковска.

В частности, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что к асфальтированию дорог в городе привлекут иностранных работников.

"Я вам открою секрет. Предприятие, выигравшее подряды на асфальтирование дорог в городе Черкассы, сейчас по рабочим визам привлекает около 10 иностранных работников. Я думаю, что вы где-то уже через неделю или две увидите иностранных работников в городе Черкассы", - сказал он.

По его словам, любое коммунальное предприятие в настоящее время испытывает острую нехватку рабочих специальностей, в частности не хватает слесарей, ремонтников, дворников. Теперь к этим работам чаще привлекают женщин.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в комментарии для "Апостроф", что в городе из-за нехватки кадров на стройках работают иностранцы. По его словам, это связано с мобилизацией и выездом людей за границу.

"Есть большая нехватка кадров. Многие люди уехали, многие мобилизованы. Поэтому строительные компании не имеют работников, особенно подсобных", - объяснил городской голова.

Он отметил, что сейчас на стройках работают мигранты из Индии, однако мэрия не согласовывает такие решения.

"Я лично против привлечения мигрантов, но предприятия решают этот вопрос в рамках имеющихся возможностей. Такие факты действительно фиксируются уже несколько месяцев", - рассказал Марцинкив.

Ранее ученый Алексей Позняк оценил, хватит ли Украине собственных рук без мигрантов. По его словам, еще задолго до войны специалисты предупреждали, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом рабочей силы и потребностью в иммиграции.

"Конечно, есть определенные внутренние резервы, ресурсы, которые могут рассматриваться как альтернатива иммиграции. Это повышение эффективности, производительности труда, а также привлечение в экономику части тех людей, которые сейчас являются экономически пассивными. Однако по своим возможным масштабам эти источники решения проблемы не являются достаточными", - сказал Позняк.

В то же время советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что восстанавливать Украину вместо мигрантов могут роботы. Он подчеркнул, что миграция - это прежде всего вопрос идентичности, семейных ценностей и понимания своей роли в государстве.

"Роботы, не роботы - посмотрим. Там уже есть просто конвейерные решения и тому подобное. Автоматизация тех или иных производственных процессов, строительство тоже идет по определенным технологиям", - добавил Подоляк.

