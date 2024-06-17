Отмечается, что решение Копенгагена может быть довольно-таки болезненным.

Дания рассматривает возможность ограничить проход старых танкеров с российской нефтью через Балтийское море. В Копенгагене считают, что этот шаг можете привести к конфронтации с Москвой.

Издание Reuters пишет, что через датские проливы, являющиеся воротами в Балтийское море, Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти, или 1,5% мировых поставок, поэтому любая попытка прекратить поставки приведет к росту цен на нефть и ударит по финансам Кремля.

"Дания собрала группу стран-союзников для оценки мер, направленных против так называемого теневого флота, состоящего из устаревших судов, перевозящих российскую нефть", - сообщил министр иностранных дел страны Ларс Локке Расмуссен.

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Теневой флот России - последние новости

В марте сообщалось, что из-за риска, связанного с западными ограничениями, индийские нефтепереработчики решили больше не принимать танкеры, принадлежащие российскому "Совкомфлоту". Правда, позже они от этого решения отказались и снова начали принимать российскую нефть.

Также издание Bloomberg раскрыло тайную схему России по перевозке своей нефти. Так, российский танкер "Приморье", который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно.

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