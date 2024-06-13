Решение Лондона озвучили после аналогичного заявления от Вашингтона.

Великобритания объявила о введении широкомасштабных санкций против России, включая первую попытку приструнить теневой флот танкеров, перевозящих кремлевскую нефть, и ключевую московскую страховую компанию.

Издание Bloomberg пишет, что меры направлены против четырех нефтяных танкеров, которые помогают России обходить западные санкции, а также против страховой компании "Ингосстрах", которая является важным поставщиком страховки от рисков, включая разливы нефти и столкновения.

В общей сложности 50 юридических и физических лиц попали в санкционный список. Правительство Великобритании заявило, что его цель - прекратить финансирование войны на Украине.

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Санкции также направлены на поставщиков боеприпасов, станков и материально-технического обеспечения для российских вооруженных сил, включая организации в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, перевозящие военные товары из Северной Кореи в Россию.

Кроме того, под ограничения попала и Московская фондовая биржа. Британский шаг последовал за аналогичными действиями США и предстоящими ограничениями ЕС. В Великобритании заявила, что эти шаги были предприняты в координации с другими странами Группы семи.

Усилия "Большой семерки" направлены на то, чтобы пресечь попытки Москвы обойти ограничение цен на российскую нефть с помощью теневого флота, а также ограничить деятельность судов, участвующих в транспортировке товаров, приносящих доход российской военной машине, особенно в секторах, попавших под санкции.

Союзники также принимают меры по усилению торговых ограничений на товары, используемые в российском оружии или необходимые для его создания, уделяя особое внимание банкам, обеспечивающим транзакции, и иностранным фирмам, участвующим в сделках.

Российский "теневой" флот - последние новости

В марте сообщалось, что из-за риска, связанного с западными ограничениями, индийские нефтепереработчики решили больше не принимать танкеры, принадлежащие российскому "Совкомфлоту". Правда, позже они от этого решения отказались и снова начали принимать российскую нефть.

Также издание Bloomberg раскрыло тайную схему России по перевозке своей нефти. Так, российский танкер "Приморье", который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно.

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