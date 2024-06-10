Ранее американское Министерство финансов ввело санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот".

Российский танкер "Приморье", который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно, что может свидетельствовать о новой тактике Москвы, направленной на подрыв эффективности американских ограничений.

Издание Bloomberg пишет, что в апреле судно отправилось в российский черноморский порт Новороссийск и забрало там груз нефти марки Urals. После этого танкер отправился в рейс длиной примерно 12 тыс км и прибыл в место, которое находится примерно в 100 км к востоку от Республики Сингапур.

После этого судно исчезло из идентификационной системы. По спутниковым данным, груз с танкера был передан на другое судно - Ocean Hermana. Известно, что ему около 20 лет. Не исключено, что в конце концов груз доставят на один из нефтеперерабатывающих заводов КНР.

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Эксперты считают, что подобным образом россияне могут поступить и с другими танкерами, которые находятся под санкциями. Сообщается, что уже сейчас другое российское судно - "Братск" - следует по маршруту танкера "Приморье". Оно также находится под санкциями.

Российский "теневой" флот - последние новости

В марте сообщалось, что из-за риска, связанного с западными ограничениями, индийские нефтепереработчики решили больше не принимать танкеры, принадлежащие российскому "Совкомфлоту".

Впрочем, в апреле стало известно, что Нью-Дели начал прием российских танкеров с нефтью после кратковременной остановки - судно компании "Совкомфлот" выгрузилось в одном из западных портов Индии.

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