Десятки судов, попавших под санкции, не смогли забрать свой груз.

Российская машина по экспорту нефти, финансирующая войну Кремля против Украины, наконец-то заскрипела шестеренками. Москва почувствовала эффект санкций.

Издание Bloomberg сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за риска, связанного с санкциями.

С начала октября США усилили ограничения в отношении всего флота танкеров, перевозящих российскую нефть. По данным аналитической компании Kpler, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, простаивают в океанах, а запас российского дизельного топлива стал больше, чем когда-либо с 2017 года.

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В совокупности эти меры способны постепенно ограничить доходы России от продажи нефти, что является ключевой целью политики США и их союзников, стремящихся предотвратить военную агрессию со стороны Владимира Путина.

Подход G7 к санкциям против России характеризуется отказом от негативного влияния на свои экономики, речь идет о повышения цен на нефть. Вашингтон придумал так называемую политику ограничения цен именно для того, чтобы смягчить санкции, которые готовились в Брюсселе, но даже спустя два года войны Россия продолжает экспортировать огромное количество нефти.

С октября США включили в список 40 российских нефтяных танкеров. Четыре из недавно попавших под санкции танкеров продолжают осуществлять поставки, но ни одно судно, попавшее под санкции, не забрало груз с момента его включения в список Минфина США.

Теперь все более жесткая торговая среда нанесла Кремлю мощный символический удар, поскольку Индия - верный торговый союзник на протяжении всей войны - отказывается от его флота. В то же время Украина начала взрывать российские нефтеперерабатывающие заводы, хотя неясно, насколько эту стратегию поддерживают в Вашингтоне.

Государственному "Совкомфлоту" придется искать работу в другом месте - и есть признаки того, что он уже испытывает трудности. По меньшей мере семь судов остановились в Черном море и исчезли из цифровых систем мониторинга. Кроме того, "Совкомфлот" признал, что санкции нанесли ущерб его деятельности.

Несмотря на это, Россия все еще может использовать так называемый "теневой флот" судов для осуществления своих поставок. По некоторым оценкам, в эксплуатации находится до 600 таких перевозчиков, наряду с греческими танкерами, которые продолжают обслуживать торговлю в рамках ценового лимита G-7.

Стоимость доставки российской нефти огромна. По данным Argus Media, доставка груза по Балтийскому морю в Китай обходится примерно в 14,50 доллара за баррель. По ее оценкам, более половины этой суммы приходится на санкции.

"Выльется ли это в реальные потери поставок, будет зависеть от того, как быстро будут найдены обходные пути для решения проблем с транспортировкой и готовы ли российские продавцы увеличить скидки", - отметил Ричард Бронз, глава отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

Еще одним препятствием для Москвы стала продажа нефтепродуктов. По данным Kpler, за 10 дней до 17 марта было продано в среднем 6,2 миллиона баррелей российского дизельного топлива, что является самым высоким показателем, по крайней мере, с 2017 года.

Российская нефть - последние новости

Рост поставок российской нефти морем, наблюдавшийся ранее, не стал долгосрочной тенденцией. Объемы экспорта нефти из РФ уменьшились на 730 тысяч баррелей в день – до 2,97 млн баррелей в день. Общая стоимость экспорта российской нефти упала с 1,86 млрд долл за неделю до 10 марта до 1,48 млрд долл за неделю до 17 марта.

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