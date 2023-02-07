После землетрясения в Турции лира опустилась до рекордно низкого уровня, а ее основной фондовый рынок упал на 1,35%.
Как сообщает Reuters, лира упала до отметки 18,85 по отношению к доллару в начале торгов. Основной ориентир акций (.XU100) в какой-то момент упал на 5%, а банки (.XBANK) упали на 5,5%. Большую часть потерь удалось восстановить.
Землетрясение усилило давление со стороны доллара, геополитических рисков и показателей инфляции в стране.
Стамбульская фондовая биржа Borsa Istanbul объявила, что временно приостановила сделки с акциями нескольких компаний в зоне землетрясения.
Землетрясение в Турции:
Ночью 6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки афтершоков.
Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.
В результате землетрясения обрушилось более тысячи зданий. Днем 6 февраля Турцию всколыхнуло второе мощное землетрясение. По состоянию на 7 февраля 2023 года число погибших во время землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.
Ситуация с турецкой лирой:
21 мая 2018 года турецкая лира упала до рекордного минимума к доллару.
12 августа 2018 года Эрдоган призвал турок сдавать валюту в банки для спасения лиры.
В сентябре 2018 года из-за падения курса лиры Турция обязала экспортеров продавать 80% валютной выручки.
7 ноября 2020 года Эрдоган сменил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры.
По состоянию на 22 марта 2021 года решение Эрдогана уволить главу центробанка обвалило турецкую лиру.