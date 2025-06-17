Чтобы останавливать вражеские "шахеды", нужно упорядочить систему управления между ответственными структурами и согласовать единую концепцию.

Российское воздушное нападение на Киев в ночь на 17 июня продемонстрировало, что построенная система ПВО не способна противодействовать массированным атакам врага. Эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" объяснил основные причины этого. По его мнению система управления хаотична, нет единой концепции борьбы с дронами, а между структурами, которые отвечают за перехват воздушных целей, существует несогласованность.

Он сказал, что единой концепции борьбы с "шахедами" даже не обсуждалось.

"У нас как: дроны полетели - будем сбивать. Чем сбивать? Пулемет поставим на пикап, прицепим, будем сбивать", - сказал он.

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Криволап отметил, что на начальном этапе это работало, потому что россияне были неопытными. Но сейчас они используют более сложные тактики, усовершенствовали программирование и планирование маршрутов, используют антенны, чтобы избегать действия украинских средств радиоэлектронной борьбы.

"В начале РЭБ работал - это было видно даже по нашим навигаторам. Но такой картины я давно не видел. Россияне увеличили количество антенн CRPA, и "шахеды" стали менее чувствительны к нашему РЭБу и начали его игнорировать", - отметил эксперт.

По его мнению отсутствие четкой ответственности - еще одна фундаментальная проблема. По словам Криволапа, раньше половину дронов сбивали вертолеты армейской авиации, частично привлекались ДФТГ, ПВО, мобильные огневые группы, сухопутные войска. Но каждый действовал сам по себе, без координации, и никто не отвечал за общий результат.

Криволап признал, что раньше система ПВО была более эффективной, и это позволяло сбивать от 90 до 100 процентов обнаруженных целей. Но сейчас необходимы новые принципы организации обороны.

"То, что осталось у нас, уже не соответствует новым вызовам. Надо пересмотреть концепцию, выработать принципы - как строить оборону, что нам нужно, какие вызовы нас ждут впереди. Сейчас у нас работает система отработки вызовов", - отметил эксперт.

Он отметил, что на пути в Киев дроны пролетают сотни километров через другие области - Сумскую, Полтавскую, Черниговскую. Там их сбивают лишь фрагментарно, а чтобы это изменить необходимо полноценное радиолокационное покрытие и постоянная система ПВО, а не дежурные группы.

"У нас в городах стоят мобильные огневые группы? Или средства ПВО там стоят? Нет. У нас дежурное ПВО. У нас нет даже полного радиолокационного покрытия", - заявил он.

Криволап добавил, что радары необходимо поднять на высоту - на бортах самолетов или на аэростатах.

Реакция мира на удар по Киеву

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Это нападение стало самым смертоносным за всю войну. В результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек. Еще 114 человек получили ранения. Одна из ракет полностью разрушила подъезд в многоэтажке в Соломенском районе, спасатели уже достали из-под завалов тела пятерых погибших.

На этот удар начало реагировать международное сообщество. В МИДе Франции обвинили российский властный режим в цинизме и жестокости.

Дочь специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс призвала Соединенные Штаты принять законопроект о санкциях против России. По ее словам, Путин бьет по Украине, пользуясь растерянностью Запада.

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