По словам Огрызко, Украине нужно больше работать с европейскими партнерами, а не с США.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Дональд Трамп мог досрочно покинуть саммит G7, чтобы не встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение он высказал в комментарии для Hromadske.

"На самом деле, эти его (Трампа) псевдообъяснения, по моему мнению, являются лишь прикрытием для того, чтобы не встречаться с Зеленским. Потому что ему нечего говорить Зеленскому. Он не может найти аргументов, почему он продолжает выгораживать Путина. Думаю, это та ситуация, когда человеку просто нечего сказать и для того, чтобы ничего не говорить, лучше уехать. Вот это он и сделал", - объяснил Огрызко.

По словам экс-главы МИД Украины, нашей стране в отношениях с нынешней администрацией США можно надеятся только на возможность купить оружие и получить разведданные. Он считает, что Украине необходимо больше работать с европейскими партнерами.

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"Особого выбора нет, нужно поднимать Европу, нужно заставлять наших европейских партнеров защищать Украину, закрывать над нами небо. То, что сегодня произошло в Украине, - это еще один упрек нашим европейским партнерам за то, что они боятся собственной тени", - добавил Огрызко.

Он заверил, что если бы авиация страны-члена НАТО сбивала ракеты над территорией Украины, то она бы не стала участником российско-украинской войны.

"Нет, она помогала бы Украине отражать ракеты России. Разве США становятся членами "коалиции против Ирана"? Нет, они помогают Израилю делать то, о чем он их просит. Так же мы должны просить условную Францию/Германию/Великобританию сбивать над украинской территорией какие-то ракеты. Там не сидит на каждой ракете какой-нибудь россиянин. Это летательные аппараты, которые летят на территорию, условно, дружественной для Франции страны, вот они и должны их сбивать. Так надо мне задавать сегодня вопрос, причем ребром. Я думаю, что Зеленский должен это сделать сегодня в Канаде", - добавил Огрызко.

Трамп объяснил, почему тормозит новые санкции против России

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не решается на введение новых санкций против России, поскольку хочет сначала увидеть, будет ли подписано мирное соглашение между Киевом и Москвой. Он считает, что введение новых мер против Кремля может помешать мирным переговорам.

Он подчеркнул, что Европа говорит об усилении санкций против РФ, но "пока ничего не сделала".

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