Ранее уволенный глава центробанка Наси Агбал помог укрепить турецкую лиру после ее падения до исторических минимумов

Валюта Турции подешевела на 10,79% в первый торговый день после решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сменить председателя Центробанка страны.

Об этом сообщает Investing.com.

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BBC отмечает, что уволенный глава центробанка Наси Агбал помог укрепить турецкую лиру после ее падения до исторических минимумов.

Эрдоган неожиданно уволил его в субботу, 20 марта.

Назначенный в ноябре Агбал был уже третьим главой турецкого центрального банка за последние два года. Он повышал процентные ставки для снижения инфляции, превышающей 15%.

Что этому предшествовало

7 ноября 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала.

Новым главой Центробанка страны был назначен Наджи Агбал. До этого он занимал пост главы стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а с 2015 по 2018 годы был министром финансов.

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Автор: Елена Коваленко