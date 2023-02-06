Первые толчки зафиксировали в 4:17 утра по местному времени.

В понедельник, 6 февраля, на юге Турции и севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 207 человек в обеих странах, сотни получили ранение. Ожидается, что их количество возрастет, пишет Associated Press.

Отмечается, что в 4:17 по местному времени произошли первые толчки на глубине 7 км. После землетрясения было зафиксировано 32 афтершока, магнитуда сильнейшего составила 6,6. Толчки ощутили также в Египте, Ливане и Ираке.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, который предполагает международную помощь. Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщило о гибели 76 человек более 440 - получили раненые.

МЧС Турции готовит помощь пострадавшим провинциям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что "поисково-спасательные группы были немедленно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Сейчас идет поиск раненых.

Жертвами в Сирии, поданным СМИ, стали по меньшей мере 111 человек, более 500 - ранены. В Сирии землетрясение затронуло контролируемые оппозицией регионы, в которых проживает примерно 4 миллиона человек. Они переехали туда из других районов страны из-за войны.

Землетрясение в Иране

На прошлой неделе по меньшей мере три человека погибли и более 800 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло в Иране. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались во многих районах провинции Западный Азербайджан, вызывая беспокойство у жителей.

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