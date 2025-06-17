Россияне прицельно бьют по одно- и двухэтажным жилым домам, отметил Романенко.

Российские оккупанты уже оптимизируют возможности поражения украинской жилой застройки.

Об этом заявил авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV. По его словам, россияне, если не могут нанести удары по военным, пытаются отыграться на гражданском населении.

"Чем меня удивил сегодняшний удар? То, что россияне бьют по гражданскому населению, это не новость. Сегодня меня удивило то, что по густонаселенным районам били "Шахедами" и ракетами с обычной боевой частью. А например, по району с низковысотной жилой застройкой били специальными кассетными боеприпасами, где из одной ракеты вылетает восемь боеприпасов индивидуального наведения. И они как раз прицельно бьют по одно- и двухэтажным жилым домам. Это уже не вписывается в российские зверства, что они уже оптимизируют возможности поражения украинской жилой застройки. Это уже верх дикости", – сказал эксперт.

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Романенко также подчеркнул, что россияне понимают, что "это у них исторический шанс – нанести максимальный вред Украине, потому что они имеют пророссийского президента США".

"Я уверен, что Трамп не сделает ни одного, так сказать, шага для помощи Украине, потому что это невыгодно России. Не нужно ничего ожидать от Трампа, он ничего не сделает для Украины", – добавил он.

Атака РФ по Украине 17 июня

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2025 года российская оккупационная армия нанесла по Украине террористический удар. Вражеские войска атаковали с разных сторон и различными средствами.

"Сегодня и Киев, и другие города пережили настоящий террор. Огромное количество дронов сегодня было задействовано - 440. С ними также ракеты - и "Кинжал", и Х-101, Х-59/69...", – рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, противник атаковал с разных направлений большим количеством дронов, таких как ударные БПЛА Shahed и "Пародиями" – БПЛА разных типов, которые имитируют ударные беспилотники.

В Киеве известно о погибших в Соломенском районе. Из-под завалов разрушенного дома достали тела пяти человек. Продолжаются поисковые работы.

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