Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Более 4300 человек погибли в Турции и Сирии в результате мощного землетрясения 6 февраля.

Как сообщает CNN, в Турции погиб по меньшей мере 2921 человек и более 15800 получили ранения. В соседней Сирии погиб 1451 человек.

Спасательные работы продолжаются. В Турции объявили семидневный траур.

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Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля: что известно

Ночью 6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки афтершоков.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

В результате землетрясения обрушилось более тысячи зданий, включая историческую крепость Газиантеп, построенную более 2 200 лет.

Днем 6 февраля Турцию всколыхнуло второе мощное землетрясение.

В Министерство иностранных дел уже поступило 24 обращения об отсутствии связи с украинскими гражданами, которые проживают в районах Турции, где произошли землетрясения. В связи с этим для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две "горячие линии": +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

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