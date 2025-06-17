С iOS 26 установка собственного рингтона так же проста, как и на Android.

Издание Android Authority установило бета-версию новенькой iOS 26 и обнаружило не упомянутую на презентации функцию. Она позволяет напрямую установить любую песню на рингтон.

Сложно поверить, но в смартфонах Apple с момента их появления в 2007 году нельзя было устанавливать собственную мелодию вызова. Раньше для этого нужно было использовать сторонние приложения и обладать определенными навыками. Теперь все можно сделать прямо на iPhone за несколько минут.

Как на Айфон поставить свой рингтон

Зайдите в гугл и найдите файл понравившегося трека продолжительностью не более 30 секунд. Формат должен быть mp3 или m4a.

Скачиваем его в приложение "Файлы", затем переходим в загрузки, делаем долгий тап по файлу и жмем кнопку "Поделиться".

Выбираем из списка "Set as Ringtone".

Пользовательская мелодия звонка теперь будет отображаться в меню "Настройки" → "Звуки и тактильные ощущения" → "Мелодия звонка".

Вы можете установить его в качестве мелодии звонка по умолчанию или назначить ее определенным контактам.

Видео дня

Полноценная iOS 26 выйдет в сентябре сразу после анонса iPhone 17. Если вам не терпится заценить нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Операционку можно поставить на iPhone 11 и более новые смартфоны Apple.

Раннее Google высмеяла Apple с ее iPhone в рекламе своих смартфонов. Анонсированные для iOS 26 новомодные функции доступны на Pixel уже многие годы, включая Live Translate (перевод разговоров и сообщений) и Call Screening (ИИ-защита от спам звонков).

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