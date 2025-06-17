"Зеленый свет" от евродепутатов на свободное передвижение грузовиков должен еще согласовать Европейский Совет.

Депутаты Европарламента поддержали продление действия Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о либерализации перевозки грузов автомобильным транспортом, заключенного в июне 2022 года и его обновление. За соответствующее решение проголосовали 488 евродепутатов, сообщается на сайте Европарламента.

Это решение подтверждает, что украинские перевозчики, которые соответствуют критериям, определенным в документе, не будут нуждаться в специальных разрешениях до конца 2025 года. Отмечается, что срок действия Соглашения истекает в июне 2025 года, но его применение временно продлено до официальной поддержки депутатами Европарламента и Советом ЕС.

Евродепутаты внесли в Соглашение ряд изменений. В частности, водители обязаны иметь при себе документы, позволяющие осуществлять международные перевозки. Они также должны иметь на лобовом стекле наклейку, подтверждающую, что автотранспортные услуги подпадают под действие соглашения.

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"Защитная оговорка позволяет приостановить действие соглашения в определенной географической зоне в случае значительного нарушения работы местного рынка автомобильных перевозок", – отмечается в сообщении.

Безвизы между Украиной и ЕС

Как сообщал УНИАН, действие Соглашения о либерализации перевозки грузов автомобильным транспортом между Украиной и ЕС, более известного как "транспортный безвиз", завершилось еще в 2024 году, однако оно временно применяется до конца 2025 года. После поддержки евродепутатами, ее окончательно должен утвердить Европейский Совет.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, благодаря "транспортному безвизу" экспорт по дорогам в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину на 37%.

Украина и ЕС также ведут переговоры над обновленным торговым соглашением, которое придет на смену "торговому безвизу", срок действия которого завершился в начале июня.

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