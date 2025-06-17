Американский президент назвал Хаменеи "легкой мишенью".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об установлении "полного и тотального" контроля над небом Ирана и завуалированно пригрозил верховному лидеру страны Али Хаменеи.

"Теперь мы имеем полный и тотальный контроль над небом над Ираном. У Ирана были хорошие радары и другое оборонное оборудование, и его было много, но это не идет ни в какое сравнение с американскими "штучками", разработанными, задуманными и произведенными в Америке. Никто не делает это лучше старых добрых США", – написал американский президент в соцсети Truth Social.

В следующем посте Трамп говорил о верховном лидере Ирана Али Хаменеи, которого назвал "легкой мишенью".

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"Мы точно знаем, где скрывается так называемый "Верховный лидер". Он является легкой мишенью, но там он в безопасности – мы не собираемся его доставать (убивать!), по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты летели по гражданскому населению или американским солдатам. Наше терпение заканчивается", – заявил Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке и США

Последние несколько дней Израиль и Иран наносят мощные удары по территории друг друга. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 14 июня заявил, что Иран дважды пытался убить Дональда Трампа.

На следующий день американский президент заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение под его руководством – так же, как и Индия с Пакистаном.

А на днях президент Соединенных Штатов Америки призвал людей срочно эвакуироваться из иранской столицы – Тегерана. Это заявление также было опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.

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