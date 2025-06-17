Кравченко подчеркнул, что во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами, а также пообещал не допустить давления на прокуроров.

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о своих приоритетах на должности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны парламента во время рассмотрения вопроса о его назначении генпрокурором.

Кравченко отметил, что имеет 11 лет прокурорского стажа в разных регионах страны, в частности, он "вел дела Януковича".

"Моя задача как генерального прокурора будет четкой и конкретной: держать всех в рамках закона. Основную цель своей деятельности на этой должности я вижу такой: восстановление роли прокуратуры как главного координатора работы всех правоохранительных органов", - сказал он.

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Кроме того, Кравченко подчеркнул, что во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами. По его словам, все должны работать на общую цель - "защита государства и обеспечение справедливости". Также генпрокурор отметил необходимость возвращения доверия к органам прокуратуры - со стороны общества, общественности, международных партнеров и Верховной Рады.

"Обеспечение справедливости по каждому делу, неотвратимость наказания, сбор доказательств для Международного уголовного суда по преступлениям России. Ни одно преступление не избежит наказания. И я знаю, как это делать", - сказал он.

Кравченко также подчеркнул, что не допустит давления на прокуроров:

"Я не допущу незаконного давления на прокуроров: ни кулуарно, ни публично. Относительно меня лично - я не гнусь и не ломаюсь. Забудьте о давлении и не тратьте время".

Отвечая на вопрос депутатов о том, сколько времени понадобится Кравченко для внедрения в жизнь его инициатив, он отметил, что если все его предложения будут поддержаны народными депутатами, чтобы исправить ситуацию в органах прокуратуры, ему "нужно от трех до шести месяцев".

Новый генпрокурор в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, где речь шла о расследовании в отношении злоупотреблений по определению инвалидности прокуроров и других чиновников. После этого заседания Андрей Костин подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.

29 октября ВР поддержала постановление о предоставлении согласия на увольнение президентом Костина с должности генпрокурора.

Во вторник, 17 июня, парламент поддержал кандидатуру Кравченко, которую предложил Зеленский, на должность генерального прокурора. За нее проголосовали 273 народных депутата.

Кравченко 35 лет. Он родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области. В 2021 году Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022-го проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

С апреля 2023-го по декабрь 2024 года был председателем Киевской областной государственной администрации, а в декабре 2024-го Кравченко был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

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