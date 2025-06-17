За сутки Россия способна выпустить до 140-150 беспилотников, отмечает Владислав Селезнев.

У России нет возможности ежедневно проводить массированные атаки по украинским городам с применением большого количества дронов. Но враг накапливает ресурсы, что дает ему возможность периодически совершать такие удары.

Такое мнение высказал в комментарии "Фокусу" военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, отвечая на вопрос о том, может ли Россия ежедневно выпускать по Украине по 500 "Шахедов" . По его словам, за сутки РФ способна выпустить до 140-150 беспилотников – в том числе, "Шахедов", "Гераней" и модификаций этих дронов.

При этом во время атак по Украине за раз обычно используется от 80 до 100 дронов, говорит Селезнев. И для проведения масштабных ракетно-дроновых атак противник накапливает запасы.

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"Соответственно, в течение недели – иногда до пяти недель – он создает критический запас таких дронов, чтобы осуществлять волнообразные атаки", – добавил он.

Селезнев также указал на одну особенность российских атак, которая заключается в их направленности на конкретные регионы. Оккупанты не "распыляют" силы по всей стране, а сосредотачивают свои атаки на части направлений. Обычно это 2-3 региона. По словам эксперта, такой подход дает РФ возможность наносить максимальный ущерб.

При этом он подчеркнул, что опасность во время атак представляют не только прямые удары самих дронов, но и падение их обломков после уничтожения БПЛА в воздухе. Однако, как говорит Селезнев, есть шанс, что частота дроновых атак по Украине может уменьшиться из-за проблем с поставками компонентов из Ирана. В то же время бывший спикер Генштаба напомнил, что Москва активно развивает сотрудничество с Северной Кореей.

"Сейчас происходит локализация производства "Шахедов" в Северной Корее. Сегодня в Пхеньян прибывает Шойгу с особой миссией. О чем договорятся – неизвестно, но коллаборация достигает значительных масштабов", – констатировал Владислав Селезнев.

Атаки РФ по Украине: другие заявления экспертов

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что россияне оптимизируют возможности поражения украинской жилой застройки. Он отметил, что во время атаки 17 июня враг бил по густонаселенным районам "Шахедами" и ракетами с обычной боевой частью, а по району с низковысотной жилой застройкой – специальными кассетными боеприпасами.

В то же время военный обозреватель Александр Коваленко допустил, что россияне решили еженедельно терроризировать Киев концентрированными ударами с применением ракет и дронов. Он обратил внимание, что тактика атак, когда цели направлены на 1-2 населенных пункта Украины, стала использоваться оккупантами с начала июня.

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