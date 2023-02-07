Рост цен на нефть вызван беспокойством по поводу дефицита предложения после закрытия крупного экспортного терминала после землетрясения в Турции.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или на 1,01%, до 81,81 доллара за баррель к 03:00 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 82 цента, или на 1,11%, до 74,93 доллара за баррель.

Как говорится в материале, рост цен на нефть вызван беспокойством по поводу дефицита предложения после закрытия крупного экспортного терминала после землетрясения в Турции.

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"Цены на нефть растут на ожиданиях, что восстановление Китая закрепится, а также на перебоях с поставками из-за землетрясения в Турции", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Операции на турецком нефтяном экспортном терминале в Джейхане мощностью 1 млн баррелей в сутки были остановлены после мощного землетрясения, произошедшего в регионе. Терминал, который экспортирует азербайджанскую нефть на международные рынки, будет закрыт 6-8 февраля.

Ситуация с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

Землетрясение в Турции:

Ночью 6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки афтершоков.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

В результате землетрясения обрушилось более тысячи зданий. Днем 6 февраля Турцию всколыхнуло второе мощное землетрясение. По состоянию на 7 февраля 2023 года число погибших во время землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.

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