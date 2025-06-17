По словам Фирсова, противник достиг успеха в применении FPV-дронов.

Сейчас на фронте чувствуется, что российские оккупанты начали действительно профессионально применять беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Об этом заявил командир взвода ударных БпЛА 109-й бригады Егор Фирсов в эфире Radio NV. По его словам, увеличение количества дронов существенно влияет на ход войны.

"В свое время нас где-то спасло (значительное количество БпЛА) от того, что при отсутствии артиллерии, определенного количества снарядов у нас были FPV-дроны, которые существенно заставили противника страдать и не продвигаться. Это было очень важно. То есть все эти танки, бронемашины, БМП были бессильны против средства, которое стоит 500 долларов. В свое время таким образом мы противнику много что сожгли... В свое время это прямо существенно нас спасло. Линия фронта проходила бы не там, где сейчас, если бы не FPV-дроны", – заявил он.

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В то же время, как отметил Фирсов, противник очень качественно преуспел в применении FPV-дронов. Последствия этого ощущаются на фронте на протяжении последних месяцев.

"Раньше чувствовалось, что у россиян было больше дронов, но качество было низким, а иногда даже смешным... Сейчас чувствуется, что они начали действительно профессионально подходить к БпЛА", – сказал военный.

Дроны на войне

Беспилотники в определенный момент стали широко использоваться в российско-украинской войне. Речь идет как о малых дронах для доставки боеприпасов, так и о больших летательных аппаратах и безэкипажных катерах.

Рекрутер 6-го центра рекрутинга Сил беспилотных систем Петр Конопля ранее рассказал, что Силы беспилотных систем Украины были созданы десять месяцев назад и нуждаются в очень большом количестве специалистов. Однако, по его словам, желающих стать оператором БПЛА также очень много, поэтому берут далеко не всех.

Он также отметил, что цель заключается в том, чтобы вытеснить пехоту, чтобы можно было воевать только дронами, а пехота чтобы могла зайти и занимать уже отвоеванные места.

"Нельзя на данный момент говорить о том, сколько у нас людей есть, но надо в 10 раз больше. И условно, если бы у нас там было бы 30 тысяч личного состава, то нам надо было бы 300 тысяч", – отметил он.

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