После череды разочарований и периодов застоя этот знак получит шанс на полное обновление.

Звездный час наступает для представителей одного знака Зодиака. По словам астролога Натали Сонжи, для них начинается период невиданного везения - все благодаря Юпитеру, который впервые за 12 лет входит в их знак. Речь идет о Раке, пишет YourTango.

"Это крайне необходимая позитивная энергия, потому что у этого же знака было очень тяжелое начало года, так как Марс был ретроградным", - объяснила Сонжи.

После череды разочарований и периодов застоя Раки получают шанс на полное обновление. Юпитер будет поддерживать их вплоть до конца июня 2026 года, принося рост и новые перспективы в любви, карьере и личном развитии.

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Астролог Мэй добавила: "Вы в центре внимания, вы полностью перерождаетесь. Этот рост, признание, уверенность - люди будут обращаться к вам за руководством".

Если раньше Раки чувствовали себя незаметными, то теперь - время быть услышанными. Вас может потянуть в сторону исцеления, помощи другим, и это стоит изучить.

Что касается карьеры, здесь тоже ожидается взлет.

"Дело не в статусе. Дело во влиянии, дело в цели", - отметила астролог Мэй..

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Астролог Галь Э. Сассон подчеркнула: "Вы можете чувствовать неуверенность в профессиональном направлении, но верьте, что интуиция приведет вас к правильному призванию".

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака Вселенная даст мощный толчок.

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