Последняя российская атака по Украине стала крупнейшей по количеству задействованных средств воздушного поражения, сообщил эксперт.

Российская атака по Украине 17 июня стала крупнейшей по количеству задействованных средств воздушного поражения. Об этом сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.

"До 17 июня мы могли оперировать показателями, отталкиваясь, что 24 февраля 2022 года как в самый первый и самый горячий день россияне выпустили по нам 160 ракет. Все предыдущие удары РФ со статусом наиболее масштабных насчитывали применение 200-300 средств воздушного поражения. А в этом эпизоде враг выпустил почти 500, и здесь речь идет о львиной доле дронов-камикадзе различных типов и относительно небольшой доле ракет воздушного и наземного базирования", - отметил Киричевский.

По его словам, уже никто не считает, что "россияне могли промахнуться", как писали некоторые западные СМИ после удара оккупантов по "Охматдету" в июле 2024 года. По характеру разрушений и количеству жертв уже всем понятно, что враг специально целился ракетами именно по жилым домам, утверждает эксперт.

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"Фиксировалось использование ракет X-101 с кассетной боевой частью. Такие ракеты не могут пробить что-то укрепленное, например энергообъект или военный объект, эти кассеты могут убить как можно больше людей", - добавил аналитик.

Российская атака 17 июня

Как сообщал ранее УНИАН, в результате ночной массированной атаки на Киев есть погибшие и десятки раненых. Оккупанты ударили по столице и окрестностям 175 дронами и более 14 крылатыми ракетами, из них было по меньшей мере две баллистики. Под ударом в основном оказались жилые дома. В результате атаки также были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Также в результате атаки РФ по Одессе погибли два человека. Враг бил с 04:30 по 05:00 ударными беспилотниками. Утром было известно, что погибла 60-летняя местная жительница, еще 17 человек получили ранения и испытали острую реакцию на стресс. Вечером выяснилось, что количество пострадавших увеличилось.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметили, что ночной удар РФ по Киеву может быть самой смертоносной атакой за почти год. Там напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев потерпел 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения.

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