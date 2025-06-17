Российская атака по Украине 17 июня стала крупнейшей по количеству задействованных средств воздушного поражения. Об этом сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.
"До 17 июня мы могли оперировать показателями, отталкиваясь, что 24 февраля 2022 года как в самый первый и самый горячий день россияне выпустили по нам 160 ракет. Все предыдущие удары РФ со статусом наиболее масштабных насчитывали применение 200-300 средств воздушного поражения. А в этом эпизоде враг выпустил почти 500, и здесь речь идет о львиной доле дронов-камикадзе различных типов и относительно небольшой доле ракет воздушного и наземного базирования", - отметил Киричевский.
По его словам, уже никто не считает, что "россияне могли промахнуться", как писали некоторые западные СМИ после удара оккупантов по "Охматдету" в июле 2024 года. По характеру разрушений и количеству жертв уже всем понятно, что враг специально целился ракетами именно по жилым домам, утверждает эксперт.
"Фиксировалось использование ракет X-101 с кассетной боевой частью. Такие ракеты не могут пробить что-то укрепленное, например энергообъект или военный объект, эти кассеты могут убить как можно больше людей", - добавил аналитик.
Российская атака 17 июня
Как сообщал ранее УНИАН, в результате ночной массированной атаки на Киев есть погибшие и десятки раненых. Оккупанты ударили по столице и окрестностям 175 дронами и более 14 крылатыми ракетами, из них было по меньшей мере две баллистики. Под ударом в основном оказались жилые дома. В результате атаки также были повреждены общежития Киевского авиационного института.
Также в результате атаки РФ по Одессе погибли два человека. Враг бил с 04:30 по 05:00 ударными беспилотниками. Утром было известно, что погибла 60-летняя местная жительница, еще 17 человек получили ранения и испытали острую реакцию на стресс. Вечером выяснилось, что количество пострадавших увеличилось.
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметили, что ночной удар РФ по Киеву может быть самой смертоносной атакой за почти год. Там напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев потерпел 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения.