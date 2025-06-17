'Россия не заинтересована в мире': Каллас высказалась о ночной атаке по Украине

Каллас призвала усилить давление на Россию.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия продолжает неустанные атаки по Украине, демонстрируя полное отсутствие заинтересованности в мире. Ее слова цитирует The Guardian.

Также Каллас высказалась об атаке РФ по Украине в ночь на 17 июня. По ее словам, это была одна из самых разрушительных воздушных атак на Киев за все время полномасштабной войны.

"Россия продолжает свои нападения, нацеленные на гражданское население, и затягивает войну. Это еще один признак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать оказывать давление", - сказала Каллас.

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Также высокая представительница ЕС призвала снизить предельную цену на российскую нефть. Она отвергла идею о том, что Россия может выступать посредником в каком-либо другом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не может считаться посредником", - подчеркнула Каллас.

Кроме того, высокая представительница ЕС упомянула и конфликт на Ближнем Востоке. Она заявила, что необходимо добиться деэскалации боевых действий. Тем не менее она заверила, что Европа не может быть снисходительной по отношению к Ирану.

По словам Каллас, Иран не может иметь ядерное оружие. Именно дипломатия должна стать решением конфликта, на чем и будет настаивать ЕС.

"Я также приняла к сведению поддержку министров ЕС в отношении Европейского союза и моего участия в деэскалации, поэтому я не пожалею усилий в этом направлении", - добавила Каллас.

Ночная атака РФ по Украине - важные новости

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия нанесла массированную атаку по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это был один из самых страшных ударов по Киеву. Он отметил, что также россияне ударили по Одессе, Запорожью, Черниговщине, Житомирщине, Кировоградщине, Николаевщине и Киевщине.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Силам обороны Украины этой ночью удалось обезвредить 428 воздушных целей. Было зафиксировано попадание в 10 локациях.

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