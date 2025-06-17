Презентация ожидается в сентябре вместе с Apple Watch Series 11 и iPhone 17.

Авторитетный Apple-инсайдер Джефф Пу заявил, что компания запланировала выход третьего поколения своих флагманских умных часов Apple Watch на этот год, а анонс, вероятно, состоится на сентябрьской презентации.

Сообщается, что модель сохранит 49-миллиметровый корпус и премиальный титановый дизайн, но получит ряд технических и программных обновлений:

Функцию мониторинга артериального давления.

Дисплей с повышенной яркостью и герцовкой.

Новый чип S10 с нейросетевым ускорителем.

Обновленную заднюю панель из металла вместо сапфирового стекла.

Улучшенную энергоэффективность.

Возможность отправки сообщений через спутниковую связь.

Несмотря на заметный апгрейд, стоимость останется на прежнем уровне – 799 долларов. Вместе с Ultra 3 компания представит и обычные Apple Watch Series 11, а также, возможно, новое поколение Watch SE, которые, по слухам, будут пластиковыми

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Это было долгое ожидание для поклонников Ultra. Apple полностью пропустила обновление флагманских умных часов в 2024 году, решив вместо этого просто добавить вариант черного титанового цвета к существующим Apple Watch Ultra 2. Это означает, что к сентябрю пройдет более два года с последнего крупного изменения в линейке Ultra.

При этом до сентября Apple должна выпустить AirTag 2-го поколения. Смарт-метка вышла весной 2021-го и с тех пор не получила ни одного обновления.

Напомним, на прошедшей в июне WWDC 2025 Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют данный апдейт самым крупным за последние 11 лет.

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