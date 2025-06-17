РФ начала оснащать 'Искандер-К' новыми помехозащищенными антеннами, - Defense Express

Ранее россияне использовали "Комету-М" только на 4 элемента.

Россия во время одной из последних комбинированных атак Киева использовала крылатые ракеты "Искандер-К" с новыми помехозащищенными CRPA-антеннами спутниковой навигации "Комета-М" на 16 элементов. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что с 2022 года россияне использовали "Комету-М" только на 4 элемента. Для ракеты спутниковая навигация всегда была дополнительным средством, а важнейшее значение имела система типа TERCOM с навигацией по рельефу местности. В издании объяснили, что она может уточнять координаты для инерциальной системы.

Более того, "Искандер-К" среди всех российских крылатых ракет демонстрировала более высокую точность, подчеркнули в издании.

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Журналисты добавили, что увеличение количества элементов в "Комета-М" означает большую помехозащищенность от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они объяснили, что такая антенна фактически является цифровой антенной решеткой, которая позволяет отсеивать помехи РЭБ. Для ее подавления необходимо такое же количество источников помех.

Чаще всего "Комета-М" на 16 элементов устанавливалась только на средства, для которых спутниковая навигация является единственным средством ориентирования и наведения. В издании предположили, что ее использование в "Искандер-К" может говорить о том, что россияне сделали ставку на спутниковые системы навигации.

В издании отметили, что CRPA-антенны довольно дорогие и могут стоить десятки тысяч долларов. Тем не менее россияне устанавливают их во все свои дальнобойные средства поражения.

Кроме того, враг оснащает свое оружие не только "Комета-М" российского производства, но и китайские многоэлементные CRPA-антенны. Их можно встретить на дронах, включая "Шахеды".

В издании резюмировали, что такое изменение может означать новый этап гонки между РЭБ и системами навигации дальнобойных средств поражения.

Какую тактику россияне применяют во время атак "Искандерами"

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко говорил о том, что РФ в последнее время все чаще применяет тактику "двойного удара" по Украине, когда сначала запускает ракету с фугасной боевой частью, а потом - с кассетной. Он подчеркнул, что россияне наносят второй удар, когда на месте начинают работать спасатели.

Романенко отметил, что эта тактика не нова - первые удары кассетными боевыми частями россияне наносили по Запорожью еще в октябре-ноябре 2022 года.

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