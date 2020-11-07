На этой неделе курс турецкой лиры обновил рекордный минимум, он упал до 8,49 лира/$.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала.

Читайте такжеИз-за падения курса лиры Турция обязала экспортеров продавать 80% валютной выручкиОб этом говорится в указе, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete.

На этой неделе курс турецкой лиры обновил рекордный минимум, он упал до 8,49 лира/$, прежний минимум (8,34 лиры) был зафиксирован 30 октября.

«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с законодательством освобождается от занимаемой должности», - говорится в указе.

Новым главой Центробанка страны назначен Наджи Агбал. До этого он занимал пост главы стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а с 2015 по 2018 годы был министром финансов.

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Автор: УНИАН