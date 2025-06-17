В историческом центре города повреждены полсотни домов.

В Одессе, которая сегодня на рассвете подверглась массированной дроновой атаке со стороны РФ, до двух человек возросло количество погибших. Под завалами найдена еще одна жертва, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"До 2 увеличилось количество погибших в результате вражеских ударов. К сожалению, под завалами нашли тело еще одной женщины, 1947 года рождения", – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, атаку враг осуществлял с 04:30 по 05:00 ударными беспилотниками. Утром было известно, что в результате российской агрессии погибла 60-летняя местная жительница, еще 17 человек получили ранения и испытали острую реакцию на стресс. Однако вечером выяснилось, что количество пострадавших увеличилось.

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"Продолжались поиски человека, который не выходил на связь. Сейчас он найден... Пострадало более двух десятков человек", – рассказали УНИАН в пресс-службе.

Как уточнила пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Коваленко, обе женщины погибли в центре Одессы, проживали они в разных домах.

По данным прокуратуры, повреждения получила гражданская инфраструктура. В частности, поврежден ряд многоквартирных жилых домов, инклюзивно-ресурсный центр для детей, детский сад, помещение коммунального предприятия, гаражи и частные автомобили.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что всего за медицинской помощью обратились 26 человек.

В свою очередь, мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки пострадало одно из старейших лечебных учреждений в Одессе – городская инфекционная больница. Повреждены более 100 окон и двери в четырех корпусах, но в больнице обошлось без жертв.

"На территории больницы находится памятник архитектуры и истории Национального значения, где работал профессор Пирогов. Все городские службы уже работают над ликвидацией последствий. Новые корпуса больницы работают в штатном режиме", – отметил городской голова.

По данным пресс-службы Одесского горсовета, всего повреждено более 50 домов, из которых 5 подверглись существенным разрушениям. Предварительно в помощи нуждаются жители около 400 квартир. Количество разбитых окон достигает 900, а также повреждено 100 балконных блоков. Разрушено около 13 тысяч квадратных метров кровли.

Сейчас коммунальщики помогают жителям закрывать окна пленкой. На месте работает оперативный штаб районной администрации.

Атака оккупантов на Одессу

Как писал УНИАН, на рассвете 17 июня армия РФ нанесла по Одессе массированный дроновой удар. В городе много разрушений.

Утром было известно, что пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Под завалами была найдена погибшая пожилая женщина.

Продолжались поиски еще одной женщины, люди надеялись, что пенсионерка жива.

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