Также Украина получит от Канады 1,5 млрд долларов займа по кредиту.

Канада выделит новый пакет военной помощи Украине на 2 млрд канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США). Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

"Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь: беспилотники, вертолеты и боеприпасы. Речь идет о более чем двух миллиардах долларов прямой военной помощи Киеву", - сказал канадский премьер.

Также Карни объявил о расширении санкций против России. По его словам, ограничения введены в отношении ряда лиц и более 40 организаций в РФ и за ее пределами. Под санкции попали предприятия, которые помогают Москве обходить ограничения.

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Кроме того, Канада ввела санкции против более 200 судов "теневого флота" России.

Помимо этого Карни заявил, что Украина получит от Канады 2 млрд канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США) займа по кредиту. Он будет покрываться процентами с замороженных российских активов.

Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде - что известно

Ранее в CNN сообщили, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что американский лидер успел подписать торговое соглашение с Великобританией.

Изначально Трамп должен был уехать из Канады после пресс-конференции. Он подтвердил в разговоре с журналистами, что ему нужно вернуться в Вашингтон "как можно скорее".

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