Оказывается, то, как вы привыкли носить сумку, может рассказать окружающим кое-что интересное о вас.

Задумывались ли вы, что ваш стиль ношения сумки и характер связаны между собой? Возможно, это просто вопрос вкуса и удобства, а, возможно, что за этим скрывается и нечто большее. По мнению экспертов по языку тела, ваша привычка носить сумку - неслучайна. Пройдите этот короткий тест на личность - и узнаете, что она значит.

Как вы носите свою сумку - психологический тест

Выберите из предложеных на картинке вариантов свой стиль ношения сумочки и читайте ниже, что это могло бы значить.

Вариант 1 - на одном плече, прижимая к телу

По словам эксперта по языку тела и доктора философии Кэтлин Хендрикс, тот, кто предпочитает носить сумку через одно плечо, но при этом прижимает ее к телу, практичен и целеустремлен. "Это указывает на то, что для обладательницы свобода движений важнее, чем демонстративность. Она не павлин и не стремится привлекать внимание, а просто занимается своими делами", - объясняет Хендрикс.

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Проще говоря, это означает, что вы всегда принимаете во внимание мотивы, которые стоят за каждым действием, и основываете свое решение на том, правильные это мотивы или нет.

Еще один эксперт по языку тела Патти Вуд добавляет: привычка плотно прижимать сумку может указывать на настороженность и внутреннюю неуверенность. "Если вы крепко держите сумку и тянете ее к себе, то это, скорее всего, страх, заниженная самооценка или опасения, что вашу сумочку украдут", - отмечает эксперт.

Вариант 2 - на одном плече, но сумка свободно болтается

Если это ваш стиль ношения сумки - значит, для вас важны комфорт и удобство. По мнению эксперта Кэтлин Хендрикс, это говорит о том, что легкость и функциональность для вас выше желания произвести впечатление.

В Институте обучения стилю (Style Coaching Institute), также отмечают, что такой непринужденный способ ношения сумки - это признак уверенности и внутреннего комфорта, это энергия "крутой, но не высокомерной девушки".

Вам присуща уверенность, вы сосредоточены на делах, а ваш образ кажется расслабленным - линия плеч чуть опущена, движения свободны. Это создает ощущение спокойствия, практичности и самодостаточности - ведь когда руки свободны, то ничто не мешает заниматься важным и быть в моменте.

Вариант 3 - кросс-боди сумка спереди

По словам эксперта Кэтлин Хендрикс, такой способ ношения сумки может говорить об осторожности или застенчивости: "Этот стиль встречается у немногословных людей со сдержанным характером".

Сумка спереди также может быть неким "барьером" между человеком и окружающим миром: она как бы говорит о том, что вы заняты и не настроены на болтовню или отвлекаться по пустякам.

Эксперт Патти Вуд добавляет, что такой способ ношения сумки действительно может быть способом самозащиты, но также очень часто это продиктовано условиями окружающей среды. Например, женщины часто носят сумку именно так не потому, что они замкнуты, а потому что это удобно, безопасно и практично. Такой стиль можно часто встретить в больших городах, например, таких как Нью-Йорк, а также у тех, кто много путешествует.

Вариант 4 - кросс-боди сумка сзади

Эксперт Патти Вуд считает, что женщины, которые носят кросс-боди за спиной или на бедре, чаще всего легки на подъем и доверчивы - в отличие от своих ровесниц, которые носят сумку спереди.

"Этот стиль ношения отражает баланс между внутренним спокойствием и отсутствием тревоги, а вы больше сосредоточены на своих целях и смысле жизни, чем на мирских мелочах", - отмечает Вуд.

Другой эксперт, Кэтлин Хендрикс, называет таких женщин "городскими воинами с четкой целью". По её словам, сумка для них - не модный аксессуар, а функциональная вещь, которая помогает справляться с текущими делами.

Вариант 5 - на локте

По наблюдению специалистов Института обучения стилю, аристократки носили сумку исключительно как элемент образа, чем как практичный аксессуар.

Манера носить сумку на сгибе локтя ограничивает подвижность руки, что будто бы подчеркивает ваш высокий статус - как будто вы не нуждаетесь в полной свободе движений. Эксперт по языку тела Кэтлин Хендрикс объясняет, что если вы носите сумку таким способом, то просто отказываетесь от функциональности одной руки. Это своего рода сообщение миру: мол, я просто хочу произвести впечатление и могу себе это позволить. Такой стиль ношения сумки выбирают те, кто хочет, чтобы аксессуар заметили, а не он был просто торбой для вещей.

В то же время Институт обучения стилю сделал еще одно интересное замечание: ношение сумки на сгибе локтя может говорить также и о внутренней неуверенности. Иногда такой стиль используют, чтобы просто создать "ценностный образ" - это как "броня", которая защищает от чувства собственной незначимости.

Вариант 6 - держа в руке

"Сумка в руке - это словно нести портфель, и этот стиль подчеркивает профессиональный настрой женщины", - отмечает эксперт Кэтлин Хендрикс.

Как будто вы говорите, что ваша сумка - не просто аксессуар, а в ней хранится все очень важное. Такой стиль характерен для женщин, которые серьезно относятся к работе и бизнесу.

Но, в то же время, как говорит Патти Вуд, многое зависит от размера сумки. Если речь идет о клатче, то это уже сигнал другого рода. Такая женщина уверена в себе, собрана и изысканна. Она умеет организовать свое пространство, грамотно расставляет приоритеты и ей не чуждо чувство стиля.

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