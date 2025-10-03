Воспитатели детских садов имеют несколько более высокие зарплаты.

Типичная зарплата учителей в сентябре составляет 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году (11 500 грн). Количество отзывов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.

Об этом говорится в исследовании OLX Работа, которое есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что профессия учителя остается одной из самых низкооплачиваемых в Украине. Например, в соседней Польше, в зависимости от категории и стажа, зарплата учителя составляет от 5000 до 7300 злотых, или 57000 - 83000 грн.

При этом воспитатели детских садов имеют несколько более высокие зарплаты, чем украинские коллеги учителя. В этом году медианная зарплата выросла до 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Количество отзывов увеличилось на 12%, а количество объявлений выросло на 20%.

Не обошли и репетиторов, которые обычно работают на почасовой основе и получают в среднем 400 грн/час, что на 33% больше, чем в прошлом году (300 грн/час). Количество отзывов на работу репетитором выросло на 78%, а количество объявлений увеличилось на 23%.

Несмотря на то, что в этом году зарплаты специалистов в сфере образования выросли, эта сумма остается меньше, чем в среднем по Украине. Согласно самым свежим доступным данным Государственной службы статистики, в июле средняя зарплата в Украине составляла 26 499 грн, что более чем вдвое больше, чем у учителей.

При этом, вопреки низким зарплатам, количество желающих работать учителем или воспитателем выросло.

Работа в Украине - последние новости

В Украине обещают поднять заработную плату учителям. Так, на образование в 2026 году запланировано выделить 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше, чем в текущем году. Повышение произойдет предварительно в два этапа: с первого января - на 30%, и с первого сентября - еще на 20%.

В августе средняя заработная плата штатных работников по регионам Украины составила почти 26 тыс. грн, что на 2,2% меньше, чем в июле.

