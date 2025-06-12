Для обеспечения средней зарплаты учителя на уровне 24 тысяч грн. система требует около 200 млрд грн. дополнительных средств.

Министерство образования и науки разработало новую систему оплаты труда педагогов, которая предусматривает не только повышение зарплат, но и изменение принципа начисления. Нововведение будет касаться учителей школ, воспитателей детсадов и преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Но вводиться новая система будет поэтапно и при благоприятных условиях.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, пишет Новая украинская школа.

Отмечается, что на сегодня зарплата учителей в Украине является одной из самых низких. Ниже только зарплата в сфере культуры. Поэтому повышение зарплат в сфере образования является вызовом.

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"В решении этого вопроса очень многое зависит от изменения ситуации в нашей стране. Глобально это о компоненте безопасности, потому что она будет влиять на структуру нашего государственного бюджета и на то, будет ли дальше продолжать финансироваться гуманитарная сфера и образование, в том числе, за счет налогоплательщиков других стран, а не украинцев", - отметила заместитель министра.

По ее словам, новая модель начисления зарплат будет предусматривать не только урочную занятость, но и другие виды работы, которые сейчас учитель выполняет по умолчанию, но которые не оплачиваются.

"Например, сейчас доплата есть только за классное руководство, но есть куча других видов работ, которые учитель делает и которые не оплачиваются. Мы рассматриваем вариант, что у учителя будет условная 36-часовая или 40-часовая рабочая неделя, которая будет оплачиваться. Это та модель, которая реализована в большинстве стран мира. Мы говорим о том, что в этих 36 часах будет разделение на урочную часть, аудиторную, другие подходы. Это тот путь, по которому шли при формировании этой модели", - отметила Кузьмичева.

В Минобразования отметили, что хотели бы начать внедрение новой системы оплаты труда раньше, чем в 2027 году, и уже сейчас прилагают для этого определенные усилия. Отмечается, что целью является достичь ясности по реформе в 2025 году и сделать определенные шаги уже в 2026 году.

"Сейчас не могу сказать конкретные цифры. Мы сейчас говорим о том, что минимальная гарантированная зарплата - это та норма закона, которая откладывается, это о трех минимальных заработных платах. Если применить эту норму, то глобально дополнительных средств в систему нужно около 200 миллиардов гривен. Это для того, чтобы средняя зарплата учителя была условно 24 000 гривен", - добавила заместитель министра.

Оплата труда учителям

27 мая министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что министерство работает над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств.

С января для всех учителей общего среднего образования, независимо от их стажа или места трудоустройства была введена доплата. При этом решение правительства не распространялось на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей учреждений профтехобразования и колледжей.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что с 1 сентября этого года доплата учителям составит 2000 гривен. На сегодня есть доплата к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.

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