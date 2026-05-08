Кабмин принял изменения в бюджет-2026: Свириденко рассказала, куда направят больше средств

На денежное обеспечение военнослужащих дополнительно выделено более 174 млрд грн.

Правительство подготовило изменения в государственный бюджет на 2026 год для укрепления сектора безопасности и обороны. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

"В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро – на покрытие дефицита бюджета. Первый транш – уже в июне", – отметила премьер.

По ее словам, в целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн.

Видео дня

Дополнительные 1,56 трлн грн предусмотрены для сектора безопасности и обороны, из них:

174,3 млрд грн – на денежное обеспечение военнослужащих;

1,37 трлн грн – на развитие вооружения и военной техники;

14,6 млрд грн – резерв для сектора безопасности и обороны.

Отдельно предусмотрены дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия.

40 млрд грн направят на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и общин – это ресурсы на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры.

"Еще 40 млрд грн дополнительно в резервный фонд – для оперативного реагирования на вызовы военного времени", – добавила Свириденко.

Соответствующие изменения должны принять народные депутаты.

Международное финансирование Украины

Лидеры Евросоюза в декабре 2025 года приняли решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на 90 млрд евро для финансирования ее обороны в течение следующих двух лет вместо использования замороженных активов России, как это предусматривал первоначальный план "репарационного займа" для Украины.

В апреле Евросоюз принял решение о предоставлении Киеву предварительно согласованного кредита на 90 млрд евро.

Нидерланды хотят возобновить дискуссию об использовании до 210 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины и финансирования ее обороны в следующем году из-за того, что одобренного займа в 90 млрд евро хватит лишь для покрытия примерно двух третей прогнозируемого бюджетного дефицита Украины до 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: