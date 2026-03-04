Правительство хочет повысить минимальные пенсии до 6000 гривень: эксперт ответил, реален ли этот план

Примерно у 40% пенсионеров пенсия меньше средней.

В Министерстве социальной политики озвучивают планы по новой пенсионной реформе, которая предусматривает, в частности, повышение минимальной пенсии до 6000 гривень. Однако, по мнению экспертов, резкое повышение выплат без четких источников финансирования выглядит нереалистичным.

Экономист Олег Пендзин выразил скептицизм по поводу озвученных правительством планов существенно повысить минимальную пенсию, говорится в статье УНИАН . По его мнению, без объяснения источников финансирования такие инициативы остаются декларативными.

Он напомнил, что пенсии большинства украинцев финансируются из Пенсионного фонда, который наполняется за счет единого социального взноса (ЕСВ). Его платят из зарплат всех официально трудоустроенных. В то же время отдельные категории - госслужащие, судьи, прокуроры и военные - получают выплаты из государственного бюджета, однако численно это значительно меньшая группа.

Видео дня

Эксперт привел ориентировочные расчеты: в Украине около 10,2 млн пенсионеров. Минимальная пенсия составляет 2500 грн, средняя - около 6500 грн. При этом примерно 40% пенсионеров получают меньше среднего уровня.

Средняя зарплата сейчас составляет около 27 000 грн, а ставка ЕСВ - 22%. Таким образом, с одной средней зарплаты в Пенсионный фонд поступает примерно 5900 грн в месяц.

По словам эксперта, ЕСВ платят около 9,5 млн человек: примерно 6,5 млн в бизнесе и около 3 млн бюджетников и военных. Это означает, что на одного пенсионера со средней пенсией приходится менее одного плательщика взноса. Дополнительное давление создает теневой сектор, который, по оценкам, превышает 30% экономики и не обеспечивает полных поступлений ЕСВ.

При такой структуре доходов, подчеркивает Пендзин, Пенсионный фонд без дополнительных источников финансирования может выплачивать в среднем менее 5900 грн на человека. Поэтому инициатива повысить минимальную пенсию до 6000 грн вызывает вопросы. Экономист отметил:

"Если мы хотим поднять минимальную пенсию до 6000 гривень, откуда возьмется ресурс? Пенсионный фонд может оперировать только средствами, поступающими в виде ЕСВ. Если же сделать минимальную пенсию 6000 гривен, средняя будет далеко за 12 000 гривень".

По его словам, повышение минимальной пенсии автоматически повлечет за собой рост всех других выплат: чтобы средняя пенсия составляла около 12 000 грн, средняя зарплата должна превышать 80 000 грн (при ставке ЕСВ 22%). Сейчас такой уровень доходов является нереалистичным.

Пендзин также отметил, что часть поступлений в Пенсионный фонд обеспечивают военные, которые получают значительные боевые выплаты, с которых уплачивается 20% ЕСВ. В то же время, по его оценке, даже этого ресурса недостаточно для радикального повышения пенсий.

"Все красивые заявления упираются в отсутствие денег", - подытожил эксперт.

Пенсии в Украине - другие новости

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен.

В Украине демографическая нагрузка на солидарную пенсионную систему стремительно растет. Уже скоро на одного работающего будет приходиться два-три пенсионера, и эта тенденция вряд ли изменится, говорится в статье УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: