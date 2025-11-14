Пенсионерам, которые получают пенсию на почте, начислят 1000 гривен вместе с выплатами.

"Укрпочта" обеспечит доставку и использование выплат по программе "Зимняя поддержка 2025" по всей Украине, включая прифронтовые регионы, для граждан, которые не имеют приложения "Дія", и пенсионеров, которые получают выплаты на почте. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

"Как и в прошлом году, "Укрпочта" благодаря своей разветвленной логистической сети, охватывающей более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений, а также более 26 000 точек присутствия, обеспечит доставку помощи людям", - рассказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Отмечается, что большое количество украинцев, особенно из отдаленных общин, не имеют полного доступа к банковской инфраструктуре или торговым сетям, где можно воспользоваться платежными карточками, особенно в случае отсутствия электроэнергии или связи.

В частности, в 2024 году среди 1,7 млн украинцев, которые воспользовались программой через Укрпочту, почти 1,2 млн получили выплаты в селах, а более 500 тыс. - в городах.

В этом году "зимняя поддержка" будет выплачиваться почти так же, как и в прошлом году. Предусматриваются лишь небольшие изменения. Основная новация касается людей, которые получают пенсии и социальные выплаты через "Укрпочту". Они автоматически получат 1000 гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты, без необходимости подачи заявления.

Как подать заявку на Зимнюю еПоддержку без "Дії"

Ранее отмечалось, что прием заявок через "Дію" стартует с 15 ноября. Все остальные граждане, которые не имеют приложения, могут подать заявку на получение выплаты через "Укрпочту" с 18 ноября по 24 декабря включительно - в любом отделении или через почтальона.

Маломобильные люди, которые не имеют возможности посетить отделение "Укрпочты" для подачи заявления, могут обратиться на горячую линию "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545.

После получения SMS-сообщения о начислении средств можно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома.

Для оформления заявки необходимо иметь при себе:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;

для детей заявку подают родители - отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);

для законных представителей - документ, удостоверяющий личность опекуна и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

На что потратить 1000 грн

Отмечается, что полученную "Зимнюю поддержку" можно потратить непосредственно в "Укрпочте":

оплатить коммунальные услуги;

подписаться на газету или журнал;

оплатить почтовые услуги (посылки, тара, марки);

заказать лекарственные средства украинского производства;

приобрести товары украинского производства;

сделать донат на ВСУ.

"Зимняя поддержка" - что известно

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству наработать пакет "зимней поддержки" для украинцев.

Для всех граждан, которые обратятся в декабре, предлагается выделить одну тысячу гривен. Потратить средства можно будет на определенный перечень товаров и услуг. Для семей с детьми, лиц первой группы инвалидности из числа внутренне перемещенных лиц, одиноких пенсионеров выделят единовременную выплату в 6,5 тыс. гривен.

13 ноября правительство одобрило механизм выплаты помощи гражданам по программе "Зимняя поддержка". С 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку на 1000 грн в "Дії" или через "Укрпочту".

