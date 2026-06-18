Сколько стоит докупить стаж для пенсии: в ПФУ назвали сумму и условия

Стаж можно добрать самостоятельно с помощью механизма добровольного страхования.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Однако при недостатке стажа для пенсии существует два варианта ее получения.

Как рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король в ответе на запрос "РБК-Украина", первый вариант предусматривает более поздний выход на пенсию: в 63 года требование снижается до 24 лет стажа, в 65 – до 15 лет, независимо от года достижения этого возраста.

Кроме того, стаж можно добрать самостоятельно – через механизм добровольного страхования. В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, за которую засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1 902,34 гривни. Это 22% от минимальной заработной платы.

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В Украине существует два механизма добровольного страхования:

упрощенный – через Пенсионный фонд Украины: онлайн-договор заключается через личный кабинет на портале ПФУ; такой способ дает возможность набрать стаж в текущем периоде;

через Государственную налоговую службу: этот вариант позволяет докупить стаж не только сейчас, но и за прошлые годы, договор при этом заключается с ГНС.

В 2026 году докупить 1 месяц стажа за прошлые годы стоит 3804,68 грн.

Пенсия в Украине – последние новости

Ранее УНИАН писал, какой стаж необходим для получения пенсии, каков минимальный возраст выхода на пенсию и какие документы требуются.

Работа за рубежом может быть зачтена гражданам Украины в трудовой стаж в нашей стране при определенных условиях. Условия зависят от соглашения, которое Украина подписала с конкретной страной, где работает гражданин; при этом существует два подхода: пропорциональный и территориальный.

Как писало издание "На пенсии", из-за новых требований к страховому стажу и нехватки молодых работников выход на пенсию для многих украинцев постепенно откладывается: из-за нехватки средств в Пенсионном фонде и старения населения одним из самых реальных сценариев называют выход на пенсию в 67 лет.

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