Засчитают ли работу за рубежом в стаж в Украине: в ПФУ дали ответ

Это зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретной страной, в которой работает украинец.

Гражданам Украины, работающим за рубежом, этот период может быть зачтен в трудовой стаж в нашей стране при определенных условиях.

Об этом заявила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Татьяна Король, пишет РБК-Украина. По ее словам, условия зависят от соглашения, которое Украина подписала с конкретной страной, где работает гражданин, и существует два подхода – пропорциональный и территориальный.

Что касается пропорционального принципа, то Король пояснила, что в таком случае страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа не хватает для выхода на пенсию, учитывается период работы в другой стране – участнице соглашения.

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Территориальный принцип предусматривает, что пенсию назначает то государство, в котором человек фактически проживает. Тогда учитывается весь стаж, приобретенный в любой из договаривающихся стран, а также работа во времена СССР.

Заместитель председателя правления ПФУ напомнила, что у Украины есть девять двусторонних соглашений, построенных именно на пропорциональном принципе. Речь идет об Испании, Латвии, Словакии, Литве, Чехии, Болгарии, Португалии, Эстонии, Польше.

Поэтому, как пояснила Король, наши граждане, которые законно работали в одной из этих стран, могут зачесть этот период в стаж, дающий право на пенсию в Украине. А после достижения пенсионного возраста, установленного в той стране, человек дополнительно получит там отдельную выплату – за годы, отработанные именно на ее территории.

В то же время по территориальному принципу соглашения подписаны с Азербайджаном, Грузией и Молдовой.

Украинцы за рубежом: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Польше сейчас работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Поэтому все чаще возникают вопросы: займут ли работники из этих стран навсегда места украинцев, которые после начала войны начали переезжать в страны Западной Европы, предлагающие более легкий доступ к трудоустройству и более высокую заработную плату.

Президент Worksol Group Михал Солецкий считает, что процесс замещения работников из Украины уже начался. По его словам, польский рынок труда быстро заполнил кадровые пробелы людьми, приезжающими из Азии и Южной Америки.

Несмотря на то, что в Польше среди иностранных работников наибольшую группу составляют украинцы, их доминирование на рынке труда систематически сокращается.

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