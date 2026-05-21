Некоторые украинцы имеют право выйти на заслуженный отдых раньше других.

Граждане нашей страны, достигнув определенного возраста, могут не работать и уйти на заслуженный отдых. Тогда им будет доступна доплата к пенсии, льготы и другие преимущества, связанные с изменением статуса. Адвокат, партнер юридической компании RELIANCE Ирина Цыбко в комментарии УНИАН рассказала, кто имеет право досрочно выйти на пенсию и какой стаж для этого необходимо иметь.

Когда можно досрочно выйти на пенсию

По словам Цыбко, имея от 30 до 45 лет стажа, человек может на общих основаниях выйти на пенсию по возрасту – в 60 или 63 года, в зависимости от точного количества отработанных лет. Впрочем, есть определенные исключения, и если о них знать, никакой проблемы в том, как досрочно выйти на пенсию в Украине, не будет.

Так, право на назначение выплат до достижения общеустановленного возраста (за выслугу лет или досрочно), в частности, имеют:

прокуроры, военнослужащие, участники боевых действий, полицейские, работники ГСЧС, аттестованные сотрудники Государственной пенитенциарной службы (мужчины – после 55 лет при наличии стажа минимум 25 лет, женщины – после 50 лет при наличии стажа минимум 20 лет);

многодетные матери/отцы (которые родили пятерых или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 50 лет, имея не менее 15 лет стажа; мужчины же могут начать получать пенсию в 55 лет, если имеют минимум 20 лет стажа);

некоторые категории медиков (те, кто продолжает работать сейчас, могут выйти на пенсию после достижения 55 лет, если у них есть специальный стаж работы на должностях медицинских работников продолжительностью не менее 30 лет), люди, работавшие на вредных предприятиях и производствах (занесенные в Список №1 и Список №2 Кабмина, могут выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно – мужчинам из первого списка требуется 25 лет стажа, а женщинам 20, а из второго – 30 и 25);

моряки (морякам с флота рыбной промышленности, занимающемуся непосредственно выловом, требуется не менее 25 лет службы на судах этого типа).

"То есть все эти категории лиц могут начать получать пенсионные выплаты раньше, чем им исполнится 60 лет. Работникам силовых структур для выхода на пенсию необходимо иметь стаж не менее 25 лет. Они получают именно пенсию за выслугу лет, а не по возрасту", – добавила эксперт.

В статье 115 Закона Украины"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" четко сказано, что досрочно выйти на пенсию могут также:

лица, у которых был диагностирован гипофизарный нанизм (лилипуты), или те, кто признан диспропорциональными карликами (мужчины - после 45 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет, женщины - после 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет);

лица, имеющие инвалидность по зрению 1 группы (слепые) или лица, имеющие 1 группу инвалидности с детства (мужчины – после 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет, женщины – после 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 10 лет);

супруги (мужья) погибших (умерших) ветеранов войны, их дети, если они стали инвалидами до 18 лет, а также родители погибших (умерших) ветеранов (мужчины – после 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины – после 50 лет и при наличии страхового стажа минимум 20 лет);

лица, с которыми был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства или по состоянию здоровья такого работника, и если на момент расторжения договора лицу оставалось не более 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

Что касается того, как досрочно выйти на пенсию женщине, то на это имеют право не только женщины-медики, военнослужащие, сотрудники органов полиции и те, кто входит в категории, перечисленные выше, но и женщины, дети которых являются инвалидами с детства или тяжелобольными без инвалидности, если матери воспитывали их до шестилетнего возраста – после 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

справка Ирина Цыбко Адвокат Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

