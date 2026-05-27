'Как студенты после вечеринки': нардеп предупредил о рисках для нового транша МВФ

По словам Железняка, Украина не выполнила ряд структурных целевых показателей.

Миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве и будет находиться в Украине ориентировочно до 2-3 июня. По итогам ее работы должна быть сформирована предварительная договоренность о дальнейшем сотрудничестве, оценка выполнения действующей программы и черновик новых структурных ориентиров.

В то же время, как отметил народный депутат Ярослав Железняк, на этот раз Украина рискует получить отрицательное заключение из-за невыполнения ряда обязательств перед МВФ.

По его словам, миссия Фонда проводит серию встреч и переговоров с представителями украинской власти и другими стейкхолдерами, оценивая прогресс Украины в выполнении условий программы. Обычно такие визиты происходят примерно за месяц до заседания Совета директоров МВФ, где принимается решение о выделении очередного транша. Следующее заседание запланировано на конец июня.

Железняк отметил, что все предыдущие миссии завершались рекомендацией о выделении финансирования, однако нынешняя ситуация может стать "неприятным исключением". По его словам, по состоянию на конец марта Украина не выполнила ряд структурных вех.

"На данный момент (а время истекло до конца марта) у нас есть куча проваленных показателей. Не только посылки (напомню, там Таможенный кодекс вчера провалили, а Налоговый на данный момент даже не включен в повестку дня). Еще не принято налогообложение электронных платформ, есть проблемы с "Энергоатомом"…", – написал он.

Кроме того, по его словам, есть трудности с выполнением условий, связанных с финансированием от Всемирного банка и Европейского Союза.

Нардеп также раскритиковал работу власти, заявив, что без системного решения проблем встречи и публичные мероприятия не дадут результата, а голосов для принятия необходимых решений в парламенте пока не хватает.

"Короче, по аллегории студентов, на эту "сессию" власть приходит не то что плохо подготовленной, а как после шумной вечеринки и где-то с потерянной зачетной книжкой…. При том что месяца два назад обещали все выучить и даже получить автомат", – отметил нардеп.

Транш от МВФ – последние новости

26 мая Верховная Рада полностью отклонила законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, поправки к которому предусматривали введение налогообложения зарубежных посылок стоимостью до 150 евро. Отмена льгот по налогообложению посылок была одним из требований Международного валютного фонда и Европейского Союза для предоставления Киеву кредитного финансирования.

ЕС свяжет выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд. Речь идет о части пакета помощи на 8,4 млрд евро. Для получения этих средств Киев должен принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

